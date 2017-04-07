Фото: youtube.com

Взрывоопасный предмет взорвался в Ростове-на-Дону на почве бытового конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

Агентство пишет, что ранее в связи со взрывом, который произошел утром в четверг, 6 апреля, в районе улицы Социалистической, в результате чего пострадал прохожий, СМИ начали распространять самые разнообразные версии инцидента.

В НАК уточнили, что сотрудники ФСБ и МВД установили, что взрывоопасный предмет сделал и подбросил на пути следования пострадавшего мужчины хорошо знакомый с ним горожанин. Накануне между мужчинами возник бытовой конфликт на почве личных неприязненных отношений, который и привел к данному преступлению.

В комитете подчеркнули, что это преступление никак не связано с террористической деятельностью и является общеуголовным.

Устроившего взрыв преступника уже задержали. По данному факту ведутся все необходимые следственные действия.