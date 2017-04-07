Фото: ptzgovorit.ru

Пятибалльные заторы образовались на улицах Барнаула в пятницу, 7 апреля. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Так, наиболее сложная обстановка наблюдается на пересечении улицы Малахова и Власихинской, на отрезке Павловского тракта после кольцевого пересечения, на перекрестке Строителей – Красноармейский, а также на проспекте Ленина в районе площади Октября. На этих участках автомобили движутся со скоростью 7-10 километров в час.

Кроме этого, автомобили встали в пробки на нескольких участках улицы Попова, Малахова, Северо-Западной, Челюскинцев и Советской Армии.