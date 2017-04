Фото: twitter.com

Участникам международного песенного конкурса "Евровидение-2017" показали главный приз — хрустальный микрофон. Соответствующее видео размещено в Twitter BBC Eurovision в четверг, 6 апреля, передает "Лента.ру".

Отмечается, что вид награды привел в замешательство украинского певца Евгения Галича, солиста группы O.Torvald, которая будет выступать на конкурсе. "Оу! Что это?" — спросил он у съемочной группы. Отмечается, что чешская певица Мартина Барта сделала попытку швырнуть приз, но ее вовремя остановили, иначе он мог бы разбиться. Подчеркивается, что участники "Евровидения" интересовались, настоящий ли это приз, а также нужно ли им теперь лететь в Киев.

"Царьград" добавляет, что, по мнению участников, приз имеет странную форму, мало напоминающую микрофон.

Напомним, что полуфиналы песенного конкурса пройдут в украинской столице 9 и 11 мая, а финал — 13 мая.

When you get to hold the @Eurovision trophy. 😮 🏆 #Eurovision pic.twitter.com/tBRcydRjea