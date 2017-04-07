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Архангельские подростки опрокинули автомобиль, скрываясь от полицейской погони. Инцидент произошел в четверг, 6 апреля, пишет Life со ссылкой на пресс-службу областного УМВД России.
Уточняется, что около 21:00 по местному времени на переезде через железнодорожные пути в районе улиц Белогорской и Силикатчиков в Архангельске перевернулась машина, в которой находилось десять несовершеннолетних.
Источник отметил, что все находившиеся в авто подростки пострадали. У троих обнаружены травмы позвоночника.
Управлял машиной 16-летний парень. Очевидцы добавляют, что один из молодых людей ехал в багажнике автомобиля.
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