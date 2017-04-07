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Убийства знаковых фигур ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики Арсена Павлова (Моторола) и Михаила Толстых (Гиви) мог инспирировать высокопоставленный сотрудник СБУ Алексей Петров, заявила пресс-секретарь министерства госбезопасности ДНР Мария Петрова.

Заявление представителя МГБ цитирует телеканал "Россия 24". По словам Петровой, в департаменте контрразведки службы безопасности Украины находились особые отряды, которые ведут "террористическую войну" против Донбасса.

При этом утверждается, что данные подразделения создавались при финансовой поддержке США.

Пресс-секретарь МГБ ДНР отметила, что после убийства Михаила Толстых, 14 февраля 2017 года, Алексей Петров был назначен на пост главы департамента контрразведки.

По словам Марии Петровой, новый пост позволяет Алексею Петрову координировать свою деятельность с главой СБУ Василием Грицаком и представителями США.

Напомним, что Арсен Павлов, более известный по своему позывному "Моторола", погиб в результате взрыва в октябре прошлого года. Еще один известный командир ДНР Михаил "Гиви" Толстых был убит в феврале этого года.