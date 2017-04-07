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Школьник из австрийского города Линц помог стражам порядка предотвратить готовившееся массовое убийство в школе в немецком городе Узлар. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на полицию Нижней Австрии.

Отмечается, что 16-летний австриец позвонил в полицию и рассказал об анонимном знакомом в сети. Юноша отметил, что неизвестный собирался совершить массовое убийство в бывшей школе в Германии. В доказательство собеседник прислал школьнику снимки оружия.

Затем молодой человек на протяжении нескольких часов разговаривал с незнакомцем, выясняя у него подробную информацию. Полицейские проверили данные и связались с коллегами из Германии. Те смогли выйти на предполагаемого преступника, которым оказался 16-летний житель Узлара в нижнесаксонском округе Нортхайм.

Данных о том, когда подозреваемый планировал совершить убийства, нет. Свое поведение он объяснил тем, что ему приходилось терпеть в школе издевательства. Отмечается, что в данный момент с подозреваемым работают эксперты-психиатры.