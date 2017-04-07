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Автомобиль загорелся глубокой ночью 7 апреля в Октябрьском районе Барнаула, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Данные о пожаре поступили в 03:17. В 03:24 пожар удалось локализовать. В 03:28 возгорание было ликвидировано.
"На оперативное событие реагировали силы и средства МЧС в количестве 8 человек и 2 единиц техники", — уточняют в экстренном ведомстве.
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О пострадавших не сообщается.
Комментарии
Опять сам или прогрели неудачно?
Причиной возгорания стала неисправность автомобиля Nissan Bluebird, из-за которого загорелись припаркованные рядом Toyota Chaser и Toyota Corolla (с).