Для любителей рок-н-ролла и просто хорошей музыки в Барнауле выступит известная группа из Тамбова "Операция Пластилин". Это российская околопанк-группа, основанная в 2000 году. В краевой столице ребята отыграют большой акустический концерт, специальным гостем которого станет легендарная личность, лидер группы "Территория 22" Владимир "СВАТ" Муллов.

Мероприятие пройдет в баре "Джем", начало запланировано на 18:00. Всю информацию можно узнать в группе концерта.

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