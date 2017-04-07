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Уроженца Таганрога обвиняют в надругательстве над двумя своими несовершеннолетними падчерицами. Преступление было совершено еще в 2014 году.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, 32-летнему мужчине инкриминируют совершение насильственных действий сексуального характера, совершенных в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста.

"По данным следствия, с июля по ноябрь 2014 года мужчина, находясь у себя дома в городе Бийске, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении двух своих малолетних падчериц. О преступлении в отношении детей органам следствия стало известно лишь спустя два года, когда обвиняемый вместе с семьей уехал в другой регион", — уточняют в СКР.

Подозреваемый был объявлен в федеральный розыск. Обнаружить мужчину было непросто, поскольку он постоянно менял место жительства, переезжая из региона в регион.

В итоге его задержали в Твери и доставили в Бийск. Накануне мужчине предъявили обвинение. Принято решение о заключении его под стражу.