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В Израиле умер российский писатель и журналист Александр Гаррос. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщило РИА Новости со ссылкой на сообщение в Facebook его жены Анны Старобинец.

"Саша умер. Бога нет", — написала она.

Агентство уточняет, что 41-летний писатель скончался в клинике в Тель-Авиве. Последние два года он боролся с раком.

Гаррос вместе с писателем Алексеем Евдокимовым написал книги "Фактор фуры", "Чучхе" и "Серая слизь". За роман "[Голово]ломка", который также был написан в соавторстве с Евдокимовым, писатель в 2003 году удостоился премии "Национальный бестселлер". Что касается журналистской деятельности Гарроса, то он сотрудничал с изданиями "Эксперт", "Сноб" и "Вокруг света", добавляет агентство.