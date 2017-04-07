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Бизнес незаконно обогатился на военном подряде в Барнауле — прокуратура

, ИА "Амител"
При исполнении государственного подряда по содержанию военных городков было переплачено 36 млн рублей

Фото: spadm.ru

Необоснованную переплату по государственному контракту, связанному с обслуживанием военных городков, выявили прокуроры в Барнауле.

Как сообщается на сайте Главной военной прокуратуры, надзорное ведомство Барнаульского гарнизона провело проверку исполнения контрактных обязательств и их сроков в отношении ООО "Чистюля".

"Установлено, что коммерсанты, вступив в сговор с представителями заказчика, в актах выполненных работ по содержанию объектов инфраструктуры военных городков существенно завысили их размеры", — указывают в военной прокуратуре.

Необоснованная переплата за фактически невыполненные работы составила 36 миллионов рублей.

В данный момент расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в суд.

В целях возмещения ущерба государству приняты меры обеспечительного характера.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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