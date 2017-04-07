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Необоснованную переплату по государственному контракту, связанному с обслуживанием военных городков, выявили прокуроры в Барнауле.
Как сообщается на сайте Главной военной прокуратуры, надзорное ведомство Барнаульского гарнизона провело проверку исполнения контрактных обязательств и их сроков в отношении ООО "Чистюля".
"Установлено, что коммерсанты, вступив в сговор с представителями заказчика, в актах выполненных работ по содержанию объектов инфраструктуры военных городков существенно завысили их размеры", — указывают в военной прокуратуре.
Необоснованная переплата за фактически невыполненные работы составила 36 миллионов рублей.
В данный момент расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в суд.
В целях возмещения ущерба государству приняты меры обеспечительного характера.
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