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Эко-отдых представил город-курорт Белокуриха

, ИА "Амител"
Высокие горы, вековые леса, дома из кедра и лиственницы ждут посетителей в таежной заимке "Лесная сказка"

Курорт Белокуриха с каждым годом пользуется все большей популярностью у жителей Сибири и других регионов страны. Сюда приезжают не только отдохнуть, но и насладиться чарующими красотами уникальной природы нашего региона: высокие горы, таежные леса, а также чистый воздух. Если вы устали от городской суеты и хотели бы погрузиться в умиротворяющую атмосферу леса и энергетику алтайских гор, то вам необходимо отправиться в "Лесную сказку" – идеальное место, чтобы побыть наедине с природой.

Таежная заимка "Лесная сказка" расположена на широкой поляне посреди тайги в 9 километрах от санатория "Россия". Дорога, которая проходит по горным хребтам, поросшим вековыми лесами, уже настроит вас на иное, более чуткое восприятие окружающего мира. Сохранить это состояние поможет архитектура заимки. Все дома построены из кедра и лиственницы, что создает непередаваемый аромат леса и спокойствия внутри каждого номера. Оформление номеров в "Лесной сказке" подчеркивает уютную домашнюю атмосферу, что будет особенно актуально для семей с детьми. Мини-отели, современные коттеджи с атмосферой альпийских шале и охотничьих домиков позволяют принять большую компанию, а также корпоративные заезды. Причем любители спокойного и активного отдыха не помешают друг другу благодаря продуманной планировке заимки.

Для многих горожан эко-отдых — синоним приготовления вкусных блюд на живом огне. Для таких случаев на территории заимки предусмотрены мангальные зоны. Для тех, кто не хочет стоять у плиты, – блюда алтайской кухни в ресторане "Лесной сказки", в том числе специальное меню для детей и вегетарианцев. Любителей созерцательного отдыха привлечет прогулка по лесным и горным тропам, а также таежное озеро, где можно посидеть на утренней заре с удочкой, слушая пение птиц и шум леса. Пойманную рыбу можно приготовить самостоятельно либо передать на кухню ресторана повару, который приготовит желаемое блюдо. Уникальная особенность Таежной заимки – быстрое восстановление жизненных сил. Редко кому из гостей удается усидеть на месте и не окунуться в активный отдых. Выбор развлечений здесь на любой вкус, возраст туристов и для всех времен года. Мобильный парк приключений, трассы для скандинавской ходьбы, прогулки на лошадях, а также экскурсионные программы на любой вкус. На территории заимки находится детский городок и спортивная площадка для игры в волейбол, а также традиционная банька, где можно восстановить силы после активно проведенного дня. Такое разнообразие позволяет каждый приезд в "Лесную сказку" сделать захватывающим и интересным. 

Самым популярным у гостей заимки является деревенский домик. На сегодняшний день стоимость проживания в нем составляет от 1850 рублей в сутки. В стоимость включается вкусный завтрак. Этот тип размещения рассчитан на двух-трех туристов. В малом, большом гостевых домах и в мини-отелях можно разместиться как семьей, так и большой компанией.

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659900, Россия, Алтайский край, город-курорт Белокуриха, Таежная дорога, 9 км
8-800-250-8439 (Бесплатно по России)
8-800-250-8449 (Бесплатно по России)
info@zaimka-ls.ru
www.zaimka-ls.ru

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

7.04.2017 11:18
- гость -

Откуда там ВЫСОКИЕ горы то??

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7.04.2017 11:20
- гость -

А вообще там хорошо. Зимой мы катались на лыжах. Есть бугельный подъемник. Но высоких гор там нет!

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7.04.2017 12:05
- гость -

эко отдых в Белокурице, это когда живешь в избушке с удобствами на улице, а платишь как за 5* отель?

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