В 2015 году бренд Chevrolet ушел с российского рынка, но теперь их модели возвращаются в нашу страну под новым именем — Ravon.

Выпуск новых автомобилей налажен на заводе "GM Uzbekistan" — совместном предприятии "УзДэуАвто" и General Motors.

Автомобили марки Ravon создаются на базе прекрасно зарекомендовавших себя экономичных моделей Chevrolet. Новый модельный ряд демонстрирует перемены не только в названии, но и в эргономичности, современности, соответствии новым стандартам (в том числе экологическим), базовой комплектации.

Изменилась и концепция продаж. Покупателям предлагается новый бренд, пришедший в нашу страну надолго и с серьезными намерениями. Реализация автомобилей осуществляется через постоянно растущую дилерскую сеть. В автосалонах внедрены новые стандарты качества работы с клиентами и сервиса.

В Барнауле дилерство Ravon развивает автоцентр "Союз-Авто". Будучи официальным дилером, компания предлагает ремонт и обслуживание этих автомобилей. И самое главное — большой выбор Ravon по привлекательной цене, без наценок и скрытых платежей.

В настоящий момент "Союз-Авто" предлагает несколько моделей Ravon. Самый экономичный вариант — Ravon R2 с коробкой автомат, цена на который стартует от 439 тысяч рублей. Под ним подразумевается перелицованный Chevrolet Spark.

Далее по возрастанию стоимости идет Ravon Nexia R3 — от 449 тысяч рублей. Это перелицованный Chevrolet Aveo, представляющий собой бюджетный седан, завоевавший популярность как надежная и неприхотливая семейная машина. За 499 тысяч можно приобрести Ravon R4, он же Chevrolet Cobalt.

Дороже всего обойдется Ravon Gentra — от 629 000 рублей. Это бывший Chevrolet Lacetti, известный как недорогой седан с одними из самых больших габаритов в своем классе. Современный автомобиль, оснащенный всем необходимым оборудованием, стильный, с продуманной эргономикой, но по-прежнему качественный и доступный по цене.

В будущем модельный ряд может пополниться полноприводным кроссовером на базе Chevrolet Captiva.

Уже сейчас можно сказать, что владельцы Ravon не будут испытывать проблем с поиском запчастей и ценой на них.

В автосалоне "Союз-Авто", расположенном в удобном месте, рядом с ТРЦ "Арена", помогут в подготовке документов для постановки на учет в ГИБДД. Перед покупкой есть возможность протестировать автомобиль на тест-драйве.

Ассортимент представленных авто и количество сопутствующих услуг (кредит, ОСАГО и КАСКО от ведущих страховых компаний, установка дополнительного оборудования) позволяют удовлетворить запросы самых требовательных покупателей и сделать покупку приятной. Можно заранее подать заявку на кредит через сайт или по телефону.

Автоцентр "Союз-Авто"

Барнаул, Павловский тракт, 186в

Телефоны:

Отдел продаж +7 (3852) 504-505

Кредитный отдел +7 (3852) 50-40-30

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