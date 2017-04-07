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Программу субсидируемых полетов в Симферополь утвердили в Росавиации — рейсы будут выполняться по 36 маршрутам. Барнаул значится в числе городов, на которые распространяется действие данной программы.

Перелеты будут осуществлять семь авиакомпаний:

ПАО "Авиакомпания "Аэрофлот – российские авиалинии";

АО "Авиакомпания АЛРОСА";

ПАО "Авиакомпания "Сибирь";

ОАО "Саратовские авиалинии";

АО "Ред Вингс";

ОАО "Ижавиа";

ОАО АК "Уральские авиалинии".

"Бюджетные ассигнования, выделенные на реализацию данной программы в 2017 году, составят 475,416 млн рублей. За 6,5 месяцев авиакомпании смогут осуществить перевозку 141,5 тысяч пассажиров", — указывают в Росавиации.

Специальный тариф на полеты будет действовать с 15 мая по 30 ноября. Предельная величина спецтарифа в одном направлении зависит от дальности полета и составляет от 2500 рублей до 12500 рублей.

Что касается тех, кто имеет право на приобретение билета по специальному тарифу, то в их числе граждане России в возрасте до 23 лет, пенсионеры, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающие их лица, а также лица, сопровождающие ребенка-инвалида, и инвалиды детства II или III группы.