Если вы еще не решили, как провести выходные, смотрите гид от Amic.ru и планируйте время. 8 и 9 апреля в Барнауле пройдет несколько театральных премьер, отличных концертов и других интересных мероприятий.

Так, 8 апреля в 15:30 музей "Мир камня" приглашает на познавательную пешеходную экскурсию "Барнаульский сереброплавильный завод", участники которой смогут прикоснуться к вековым стенам и услышать увлекательный рассказ о месте, с которого начиналась история города. Сбор гостей на улице Ползунова, 39.

В Государственном художественном музее можно посетить выставку, открывшуюся к 85-летию со дня рождения одного из самых известных русских художников второй половины XX Виктора Попкова "О времени и о себе".

В МТА на выходных пройдут гастроли Санкт-Петербургского музыкального театра с участием ведущих солистов культурной столицы и артистов балета. Свои спектакли в 2016 году они с огромным успехом показали более чем в 30 крупнейших городах России. 8 апреля на барнаульской сцене можно будет увидеть роскошную оперетту Флоримона Эрве "Мадмуазель Нитуш". Зрителям представят красивые декорации, яркие костюмы, искромётный юмор и зажигательный канкан. Режиссером-постановщиком стал лауреат премии ТЭФИ Виктор Бутурлин, а дирижером — лауреат Государственной премии Владимир Рылов.

В музкомедии покажут спектакль "Соб@ки", а в театре драмы на выходных пройдут премьерные показы сатирической комедии "Зойкина квартира" по пьесе Михаила Булгакова. Постановкой занимался Алексей Логачев, которого барнаульская публика знает по таким постановкам, как "Пленные духи" и "Укрощение строптивой".

Вечером в субботу в клубе CHE GUEVARA полноценный электрический концерт отыграет группа "Альтависта", которая вернулась на родину из Санкт-Петербурга в рамках гастрольного тура. Ребята представят своим поклонникам новый альбом "Невероятные приключения Ямба и Хорея".

В воскресенье в музкомедии покажут спектакль "Юнона и Авось", а в клубе "Фараон" в 18:00 выступит команда "Кайспийский груз". Команда отыграет в краевой столице самые отборные хиты, а также презентует новый материал.

Читайте также: Группа "Каспийский груз" проведет масштабный концерт в Барнауле

Детей стоит сводить в МТА, где в субботу покажут музыкальную сказку "Классная шапочка" от Санкт-Петербургского музыкального театра.

9 апреля на этой же сцене пройдет премьера детского спектакля "Карлик Нос". Инсценировкой, музыкой и постановкой занимался Евгений Балакин, помогала ему московская художница Татьяна Герониме.

В музкомедии можно будет посмотреть "Спящую красавицу". В театре кукол "Сказка" на выходные запланированы показы "Сестрицы Алёнушки и братца Иванушки" и "Трех поросят".

Из кинопремьер на большом экране покажут российскую фантастику от Андрея Волгина "Танцы насмерть", отечественную историческую драму "Время первых", ужасы "БайБайМэн", триллер с Арнольдом Шварценеггером "Последствия" и криминальную комедию "Уйти красиво".