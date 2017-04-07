Первые дебаты в рамках предварительного голосования "Единой России" в Барнауле пройдут в субботу, 8 апреля. Кандидаты обсудят разные темы на четырех площадках, сообщает пресс-служба партии.
На участие в дебатах, по последним данным, записались 17 барнаульцев. Заявлено три темы: "Экология и защита окружающей среды", "Экономика и промышленность" и "Барнаул – культурная столица юга Сибири".
Среди участников — директор инновационного учебно-методического концертно-продюсерского центра Алтайского института культуры Артем Сингач, заместитель председателя Крайсовпрофа Иван Панов, генеральный директор ООО "Прогресс" Евгений Барсуков, директор ООО "Барнаульский завод металлоизделий" Вячеслав Баранов.
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"Каждый из зарегистрированных участников предварительного голосования должен принять участие минимум в двух дискуссионных площадках. Дебаты продлятся с 8 апреля по 21 мая", — сказал секретарь барнаульского местного отделения партии Юрий Еремеев.
Напомним, внутрипартийное предварительное голосование (праймериз) пройдет в Барнауле 28 мая. Участие в нем могут принять даже беспартийные. Голосуют за кандидатов простые жители. По итогам голосования партия отбирает набравших больше всех голосов по всем округам и ведет их на выборы под своими флагами.
Комментарии
Будет ясно, кого из них можно будет допускать до участия в выборах в городе. Темы вполне позволяют просторно передать свою мысль и подразумевают то, что человек сможет продемонстрировать свою способность размышлять и придумывать решения в динамике
Забавно, что все это сопровождается криками оппозиционных партий, якобы все провалится и тд. В прошлом году говорили абсолютно то же самое и вышло, что ср пришлось заниматься видеосъемкой а КПРФ агитировать в школах. Что готовы предложить другие партии? Водку в пакетах? Просто смешно
На глазах праймериз становится успешным партийным проектом, брендом! Это несомненно радует, потому что более лучшей возможности познакомиться с канидидатами чем праймериз я просто не вижу!
Оппозиция на этом фоне выглядит нелепо - ничего не предлагают, ничем не занимаются - никакой активности нет, нужно все на ЕР равняться, Неверов правильно сказал, праймериз должен стать обязательным во всех партиях, потому что на русскую земле он прижился отлично!
Я больше не могу врать. Я писал свои комментарии, в которых восхвалял все действия ЕР, за деньги. Пусть и не очень большие, но мне хватало на жизнь. Мне стыдно перед вами барнаульцы. Увидите меня на улице можете смело в меня плюнуть. Простите меня за ложь.
7.04.2017 12:25 Олег
А тебе, выходец из Средней Азии, мы все устали повторять, чтобы ты учил русский язык. А так же заканчивал жевать насвай. У тебя и так изо рта пахло как из туалета уличного.
потому что на русскую земле он прижился отлично! --- иди, падежи повтори, рвач пятой точки.
как послушать дебаты то? будет трансляция? или можно прийти? кто знает?
Поглядим что из этого получится, но если распространять результаты прошлого праймериз на город, то становится понятно, что обычные люди получат шанс попробовать себя в политике города!
7.04.2017 12:36 Панка
Поверьте прозревшему. Нечего там делать. За кулисами идет грызня, по сравнению с которой серпентарий выглядит пятизвездочным отелем.
ГлавЦИРК ушла,а клоуны остались)))??
Поверьте прозревшему. Нечего там делать. За кулисами идет грызня, по сравнению с которой серпентарий выглядит пятизвездочным отелем.
здрасьте приехали, я хочу послушать, мне интересно