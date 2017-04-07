Первые дебаты в рамках предварительного голосования "Единой России" в Барнауле пройдут в субботу, 8 апреля. Кандидаты обсудят разные темы на четырех площадках, сообщает пресс-служба партии.

На участие в дебатах, по последним данным, записались 17 барнаульцев. Заявлено три темы: "Экология и защита окружающей среды", "Экономика и промышленность" и "Барнаул – культурная столица юга Сибири".

Среди участников — директор инновационного учебно-методического концертно-продюсерского центра Алтайского института культуры Артем Сингач, заместитель председателя Крайсовпрофа Иван Панов, генеральный директор ООО "Прогресс" Евгений Барсуков, директор ООО "Барнаульский завод металлоизделий" Вячеслав Баранов.

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"Каждый из зарегистрированных участников предварительного голосования должен принять участие минимум в двух дискуссионных площадках. Дебаты продлятся с 8 апреля по 21 мая", — сказал секретарь барнаульского местного отделения партии Юрий Еремеев.

Напомним, внутрипартийное предварительное голосование (праймериз) пройдет в Барнауле 28 мая. Участие в нем могут принять даже беспартийные. Голосуют за кандидатов простые жители. По итогам голосования партия отбирает набравших больше всех голосов по всем округам и ведет их на выборы под своими флагами.