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В Киеве собирают подписи за отставку Виталия Кличко с поста мэра украинской столицы. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на сайт Depo.ua.

По данным ресурса, на собрании общины 5 апреля 428 ее участников высказались за досрочное прекращение полномочий Кличко. Данную идею реализует инициативная группа территориальной общины Киева, в которую вошли 86 общественных активистов, в том числе главы крупных общественных организаций — объединения "Сила общин" Андрей Карпенко, руководитель организации "Трудовое содружество" Лалита Картозия, председатель "Союза защиты предпринимательства" Сергей Доротич, глава объединения "Братство" Михаил Кругляк и не только. Все они выразили недоверие градоначальнику.

Карпенко заявил, что это требование в адрес Кличко связано с неудачным управлением столицей Украины, равнодушием к проблемам Киева и мнению общины.

Издание отмечает, что, согласно ст. 79 Закона "О местном самоуправлении на Украине", в инициативную группу могут войти киевляне, которые участвуют в выборах и выбирающие градоначальника. Фактически они запустили единственный возможный законный механизм отзыва мэра и досрочного прекращения его полномочий — процедуру отставки по народной инициативе.

Теперь активистам предстоит собрать 393 тысячи подписей, после чего подписные листы с соответствующим заявлением будут направлены в городской избирком.

Предполагается, что выборы нового мэра Киева могут пройти в конце 2017 года.

Напомним, экс-боксер Виталий Кличко занял данный пост 25 мая 2014 года.