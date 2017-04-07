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В Киеве собирают подписи за отставку Виталия Кличко с поста мэра украинской столицы. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на сайт Depo.ua.
По данным ресурса, на собрании общины 5 апреля 428 ее участников высказались за досрочное прекращение полномочий Кличко. Данную идею реализует инициативная группа территориальной общины Киева, в которую вошли 86 общественных активистов, в том числе главы крупных общественных организаций — объединения "Сила общин" Андрей Карпенко, руководитель организации "Трудовое содружество" Лалита Картозия, председатель "Союза защиты предпринимательства" Сергей Доротич, глава объединения "Братство" Михаил Кругляк и не только. Все они выразили недоверие градоначальнику.
Карпенко заявил, что это требование в адрес Кличко связано с неудачным управлением столицей Украины, равнодушием к проблемам Киева и мнению общины.
Издание отмечает, что, согласно ст. 79 Закона "О местном самоуправлении на Украине", в инициативную группу могут войти киевляне, которые участвуют в выборах и выбирающие градоначальника. Фактически они запустили единственный возможный законный механизм отзыва мэра и досрочного прекращения его полномочий — процедуру отставки по народной инициативе.
Теперь активистам предстоит собрать 393 тысячи подписей, после чего подписные листы с соответствующим заявлением будут направлены в городской избирком.
Предполагается, что выборы нового мэра Киева могут пройти в конце 2017 года.
Напомним, экс-боксер Виталий Кличко занял данный пост 25 мая 2014 года.
Комментарии
А это не экстремизм?!
Представитель инициативной группы отметил, что Кличко равнодушно относится к проблемам города
А што случилось? Не они ли его выбрали?
Какие подписи? Там же фашистская хунта, если я правильно помню. Они не боятся, что их отправят в концлагерь?
Небольшое уточнение - бандеро-фашистская хунта, что крайне сомнительно, ибо С.Бандера почти всю войну просидел в фашистском концлагере...
И чё? У них на Кличко, у нас - на Богданыча, с неДимоном...
Не каждый боксёр может управлять городом.Мало кто может это делать из боксёров.
Конгениально, боксер борцу не ровня! Все равны, но некоторые более равнее...