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Вечер памяти жертв теракта в метро Санкт-Петербурга прошел в Москве на Манежной площади в четверг, 6 апреля. Организаторами мероприятия выступили Московская Федерация профсоюзов, профсоюз работников метрополитена, профсоюз работников транспорта, а также Транспортная ассоциация московской агломерации, передает РИА "Новости".

По данным московского главка МВД, в акции приняло участие более 50 тысяч человек. Уточняется, что люди приходили с детьми, на вечере присутствовало много молодежи, все в основном приносили красные гвоздики.

Агентство подчеркивает, что люди продолжали приходить на площадь и возлагать цветы к стеле города-героя Ленинград даже после официального завершения вечера.

Отмечается, что для того, чтобы акция не приобрела политический характер, всех пришедших с флагами представителей политических партий и движений организаторы попросили опустить их в знак солидарности. Также отмечается, что люди приходили с российским триколором и флагами в виде георгиевской ленты.

Агентство добавляет, что на Манежной площади также прошел концерт. Организаторы поименно со сцены назвали жертв теракта, рассказали о них. А затем выступили певицы Диана Гурцкая и Валерия, народный художник России, председатель Союза художников Андрей Ковальчук, генерал-майор Владимир Шаманов, советский и российский режиссер, народный артист России Алексей Учитель, детский вокальный ансамбль "Непоседы", группа "Парк Горького", советский и российский музыкант Александр Ф. Скляр, музыкант Алексей Кортнев и победитель передачи "Голос. Дети" Данила Плужников.

Напомним, взрыв в метро Петербурга прогремел днем 3 апреля. По последним данным, жертвами теракта стали 14 человек, в том числе сам террорист Акбаржон Джалилов.

Публикация от Павел Огородников (@pavelog) Апр 6 2017 в 8:51 PDT

Публикация от Ilya Varlamov (@varlamov) Апр 6 2017 в 7:59 PDT

Публикация от Сашок (@sane4ek_ogone4ek) Апр 6 2017 в 3:22 PDT