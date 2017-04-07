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Участок дороги "Алейск – Безголосово" перекрыли из-за подтопления на Алтае

, ИА "Амител"
Движение осуществляется по альтернативному проезду

Фото: kp.by

Участок дороги "Алейск — Безголосово" в Алтайском крае перекрыт из-за подтопления, сообщает 7 апреля Алтайавтодор.

"Движение по автодороге "Алейск – Безголосово" в Алейском районе закрыто. Движение до населенного пункта Безголосово осуществляется по альтернативному проезду", — указывают в дорожном ведомстве.

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В других районах края ввиду понижения температуры паводковая ситуация на дорогах стабилизировалась, движение транспортных средств осуществляется без ограничений.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

7.04.2017 11:42
- гость -

Вот скажите, альтернативный объезд. А в новости это нельзя указать? Или он неизвестен в принципе этот проезд

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7.04.2017 12:04
- гость -

- гость - 7 апреля 2017 г. 11:42 скорее всего, через трассу на Усть-Чарышскую Пристань

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