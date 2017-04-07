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Участок дороги "Алейск — Безголосово" в Алтайском крае перекрыт из-за подтопления, сообщает 7 апреля Алтайавтодор.
"Движение по автодороге "Алейск – Безголосово" в Алейском районе закрыто. Движение до населенного пункта Безголосово осуществляется по альтернативному проезду", — указывают в дорожном ведомстве.
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В других районах края ввиду понижения температуры паводковая ситуация на дорогах стабилизировалась, движение транспортных средств осуществляется без ограничений.
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Комментарии
Вот скажите, альтернативный объезд. А в новости это нельзя указать? Или он неизвестен в принципе этот проезд
- гость - 7 апреля 2017 г. 11:42 скорее всего, через трассу на Усть-Чарышскую Пристань