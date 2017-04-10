Весна — это время перемен. Каждому хочется поменять что-то в себе, заменить технику в доме, приобрести новый гаджет. В связи с этим многие магазины устраивают сезонные распродажи и ликвидации товаров. Это отличный способ приобрести интересующую вещь с ощутимой скидкой. Есть несколько видов распродаж: скидки, ликвидации и специальные акции.

Магазины сети ДНС и "Фрау Техника" проводят акцию "Утилизация", покупатели смогут обновить свою технику и получить приятную выгоду.* Чтобы стать участниками программы, покупателям нужно ознакомиться с ее условиями.

Акция распространяется на группы товаров (ценой от 3000 руб.):

телевизоры и мониторы;

смартфоны, сотовые телефоны;

планшетные ПК;

цифровые фото- и видеокамеры;

ноутбуки, нетбуки;

принтеры и сканеры;

вся крупная бытовая техника

мелкая бытовая техника

инструмент

Утилизация действует только на те товарные группы, по которым сдается старая техника:

телевизор только на телевизор;

смартфон только на смартфон

планшетный ПК только на планшетный ПК и так далее

Условия акции:

Скидка по утилизации составляет 1000 рублей, которая приходит на бонусную карту "Прозапасс". Данная акция не действует для юридических лиц и при продажах юридическим или физическим лицам более одного товара. В период проведения акции покупатель имеет право передать старую технику для утилизации в ООО "Сириус", который, в свою очередь, утилизирует технику через ООО "Эко-партнер" В акции не участвуют уцененные товары, товары со скидками, а также товар, участвующий в другой рекламной акции. Передаваемый товар по акции "Утилизация" возврату не подлежит. Детали, комплектующие или часть старой техники приему не подлежат. Товары под утилизацию принимаются только в магазинах ДНС Алтайского края и Республики Алтай. В акции принимают участие покупатели, достигшие 18-летнего возраста. В случае, если возраст покупателя вызывает сомнение, сотрудник магазина имеет право попросить предъявить любой документ, удостоверяющий личность. Количество товара, участвующего в акции, ограничено.

*Организатор акции: ООО "Сириус". ОГРН 1125476080003 (Юр. Адрес: 630064, г. Новосибирск, ул. Ватутина, д.31). Акция проходит с 01 апреля 2017 г. В розничных магазинах DNS Алтайского края и Республики Алтай. В период проведения акции покупатель имеет право передать старую технику для утилизации в ООО "Сириус", который, в свою очередь, утилизирует технику через ООО "Эко-партнер". Акция распространяется на группы товаров (розничная цена от 3000 руб.): телевизоры и мониторы; смартфоны, сотовые телефоны; планшетные ПК; цифровые фото- и видеокамеры; ноутбуки, нетбуки; принтеры и сканеры; вся крупная и мелкая бытовая техника; инструменты. Скидка предоставляется в виде 1000 рублей на бонусную карту "Прозапасс" на момент покупки товара. Бонусы зачисляются на 16-й день после покупки, использовать возвращенные рубли можно в 100% объеме на следующую покупку. В акции не участвуют товары магазина DNS: уцененный, товар со скидками, товар, участвующий в какой-либо другой рекламной акции. Товар продается в количестве не более 1 шт. на каждого покупателя. В акции не принимают участие юридические лица в случае приобретения товара по безналичному или наличному расчету. Организатор может менять сроки действия акции. Подробности об организаторе, правилах проведения, товарах, участвующих в акции, сроках и местах оформления покупки у продавцов-консультантов и на сайте www.dns-shop.ru или по телефону 8-800-77-07-999.