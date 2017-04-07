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Система tax free заработает в пилотном режиме осенью текущего года в 40 магазинах России, заявил в интервью телеканалу "Россия 1" глава федерального Минфина Антон Силуанов.

По словам чиновника, изначально tax free появится в торговых точках Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. Затем количество городов, где внедрят систему, будет увеличиваться.

Антон Силуанов уточнил, что возмещение НДС можно будет получить, начиная с суммы покупки в 10 тысяч рублей. Возврат средств планируется осуществлять после получения отметки таможенного органа в торговой точке или при выезде за рубеж.

Министр уверен, что начало работы tax free обернется повышением интереса к отечественным товарам.

Ожидается, что если законопроект о внедрении tax free без проблем пройдет через стены Госдумы, то система возмещения НДС иностранным покупателям будет действовать уже с 1 октября.

Также известно, что tax free будет распространяться на любые товары, кроме подакцизных. При этом Министерство финансов сделало исключение для алкогольной продукции в рамках пилотного запуска системы.