Фото: vk.com/barneos22
Двое детей и двое взрослых получили травмы в результате столкновения автомобиля со столбом в центре Барнаула.
Авария случилась накануне вечером в районе пересечения улицы Партизанской с проспектом Комсомольским.
По информации городской ГИБДД, травмы получили женщина-водитель, ее взрослая пассажирка, а также двое детей 2012 и 2014 годов рождения.
Всем была оказана медпомощь в горбольнице №1. По факту дорожно-транспортного происшествия ведется проверка.
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