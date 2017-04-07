Встреча представителей бизнеса Алтайского края с китайской делегацией крупной агропромышленной корпорации "Итай" состоялась 5 апреля.

Основная цель визита – проведение переговоров с производителями и крупными экспортерами сельхозпродукции Алтайского края для осуществления поставок продукции в КНР и привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс Алтайского края.

"Наши гости знают, что на Алтае натуральные продукты, произведённые на основе натуральных ингредиентов, и поэтому они стратегически начинают импортировать. Мы — одно из локомотивных предприятий в нашей отрасли, соответственно, наша продукция в числе первой попала в их поле деятельности. Особенный акцент гости сделали на том, что наш продукт, как и большинство алтайских товаров, произведен на натуральной основе",- рассказал директор по стратегическому развитию и управлению ОАО "Барнаульский пивоваренный завод" Александр Локтев.

На фото: Александр Локтев

Встреча с представителями деловых кругов края проходила на территории КГБУ "Алтайский бизнес-инкубатор". Центром поддержки экспорта было организовано участие в мероприятии компаний, для которых интересен рынок Китая: Группы компаний "Беляевские продукты", ПК "Роса", ООО "Алтайские мельницы", АО "Грана", ЗАО "Золото полей", ООО "Стар Коммэн", ООО "Кит-экспорт", ТД "Гермес-Агро" и др.

После презентаций компании приступили к активному обсуждению с китайской стороной сотрудничества по экспорту сельхозпродукции, а также предложили к рассмотрению проекты на перспективу.

Итог встречи продемонстрировал обоюдную заинтересованность сторон в дальнейших переговорах и заключении контрактов. Благодаря Центру поддержки экспорта, где имеются все условия для реализации экспортных программ, на территории нашего региона созданы очень выгодные условия для всех субъектов предпринимательской деятельности.