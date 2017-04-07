Фото: npr.org

Председателю КНР Си Цзиньпину и китайской делегации не хватило комнат в поместье президента США Дональда Трампа "Мар-а-Лаго" в Палм-Бич (штат Флорида), где пройдет встреча глав двух государств.

Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, беседуя на борту президентского самолета с журналистами, сопровождающими главу американской администрации во Флориду.

"Председатель Си (Цзиньпин — прим. ТАСС) и (китайская — прим. ТАСС) делегация были приглашены в "Мар-а-Лаго", но им не хватило комнат, так что пришлось снимать номера в ближайшей гостинице", — цитирует его телеканал CBS.

Первостепенное внимание на переговорах лидеры уделят ракетной и ядерной программам КНДР, а также торговым отношениям.