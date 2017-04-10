19 мая в Барнаул приедет известный российский рэп-исполнитель Баста, также известный под псевдонимами Ноггано, N1NT3ND0, Bratia Stereo. Концерт пройдет во Дворце зрелищ и спорта, в краевой столице музыкант презентует новый альбом.

Напомним, что музыкой таланты Василия Вакуленко (настоящее имя Басты) не ограничиваются, он также телерадиоведущий, актёр, сценарист, режиссер, продюсер, композитор и совладелец лейбла Gazgolder.

Все подробности о концерте можно узнать в группе мероприятия, в сообществе ТРИГРУПП или Ваш Билет 22, а также по телефонам: +7 (3852) 533-023 и +7 (3852) 390-040.