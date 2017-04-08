Фото: Amic.ru

Около 40 тысяч жителей Барнаула за четыре месяца с начала работы электронной системы оплаты и учета проезда в общественном транспорте приобрели карты безналичного расчета. Такие данные Amic.ru сообщили в городском комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.

По состоянию на 27 марта 2017 года транспортными картами пользуется 39 181 человек, причем 26 764 из них — льготники (пенсионеры, школьники и студенты). Ежедневно с использованием электронных средств платежа совершается порядка 70 тысяч поездок.

Так, по данным барнаульской мэрии, уже 33 автобусных маршрута, работающих с предоставлением льгот, а также электротранспорт оснащены транспортными терминалами. Всего оборудованием, позволяющим осуществлять безналичную оплату проезда, оснащено 370 автобусов, 144 трамвая, 52 троллейбуса.

Кроме того, с 1 декабря 2016 года, когда и была введена электронная система оплаты проезда, были введены тарифы, которые предусматривали разницу в стоимости проезда в зависимости от способа оплаты. В администрации Барнаула напомнили, что для того, чтобы осуществлять безналичную оплату проезда, гражданину необходимо приобрести транспортную карту и активировать выбранный тарифный план.

Карту стоимостью 100 рублей можно приобрети в 15 киосках "Лига-пресс", а также в 39 отделениях почтовой связи.