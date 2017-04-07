Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Погодные условия и большое количество снега осложняют подготовку краевой столицы к Пасхе и Родительскому дню, однако, несмотря на это, сити-менеджер Барнаула Сергей Дугин потребовал обеспечить комфорт для горожан.

Напомним, что главный православный праздник отмечается в этом году 16 апреля, а Родительский день пройдет 25 апреля.

"В этом году Пасха будет рано, а из-за большого количества снега и погодных условий многие подготовительные работы будут затруднены. Но мы должны хорошо подготовиться, чтобы горожане могли на достойном уровне встретить Пасху и Родительский день", - цитирует слова главы городской администрации пресс-центр мэрии.

Традиционно в ночь на Пасху в Барнауле будет организована работа городского транспорта. Для бесплатной доставки горожан будет задействовано шесть трамвайных вагонов и два троллейбусных.

Также будет обеспечено освещение территорий у городских храмов. На охрану общественного порядка с 22:00 15 апреля привлекут 98 полицейских, а также народных дружинников и казаков.

Что касается подготовки к Родительскому дню, то к 25 апреля будет проведена санитарная уборка городских кладбищ.

Также организуется бесплатная перевозка граждан в период с 08:00 до 18:00.

Маршруты движения будут выглядеть следующим образом:

Черницкое кладбище, 15 вагонов: станция "Депо №1" – остановка "Кордон"; 25 автобусов: остановка "Кордон" – Черницкое кладбище;

Новомихайловское кладбище, 45 автобусов: ЛДП "Урожайный" – Новомихайловское кладбище;

Власихинское кладбище, 10 автобусов: площадь Текстильщиков – Власихинское кладбище; два вагона: улица Антона Петрова – остановка "Депо №3";

Гоньбинское кладбище, два автобуса: гипермаркет "Алтай" – кладбище села Гоньба;

Затонское кладбище, один автобус: микрорайон Затон – кладбище микрорайона Затон.

Также будут подготовлены стоянки для автомобилей, обеспечено водоснабжение на кладбищах. Власти организуют дежурство медиков и пожарных.







