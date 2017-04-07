Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Погодные условия и большое количество снега осложняют подготовку краевой столицы к Пасхе и Родительскому дню, однако, несмотря на это, сити-менеджер Барнаула Сергей Дугин потребовал обеспечить комфорт для горожан.
Напомним, что главный православный праздник отмечается в этом году 16 апреля, а Родительский день пройдет 25 апреля.
"В этом году Пасха будет рано, а из-за большого количества снега и погодных условий многие подготовительные работы будут затруднены. Но мы должны хорошо подготовиться, чтобы горожане могли на достойном уровне встретить Пасху и Родительский день", - цитирует слова главы городской администрации пресс-центр мэрии.
Традиционно в ночь на Пасху в Барнауле будет организована работа городского транспорта. Для бесплатной доставки горожан будет задействовано шесть трамвайных вагонов и два троллейбусных.
Также будет обеспечено освещение территорий у городских храмов. На охрану общественного порядка с 22:00 15 апреля привлекут 98 полицейских, а также народных дружинников и казаков.
Что касается подготовки к Родительскому дню, то к 25 апреля будет проведена санитарная уборка городских кладбищ.
Также организуется бесплатная перевозка граждан в период с 08:00 до 18:00.
Маршруты движения будут выглядеть следующим образом:
- Черницкое кладбище, 15 вагонов: станция "Депо №1" – остановка "Кордон"; 25 автобусов: остановка "Кордон" – Черницкое кладбище;
- Новомихайловское кладбище, 45 автобусов: ЛДП "Урожайный" – Новомихайловское кладбище;
- Власихинское кладбище, 10 автобусов: площадь Текстильщиков – Власихинское кладбище; два вагона: улица Антона Петрова – остановка "Депо №3";
- Гоньбинское кладбище, два автобуса: гипермаркет "Алтай" – кладбище села Гоньба;
- Затонское кладбище, один автобус: микрорайон Затон – кладбище микрорайона Затон.
Также будут подготовлены стоянки для автомобилей, обеспечено водоснабжение на кладбищах. Власти организуют дежурство медиков и пожарных.
Комментарии
На родительский день надо идти в храмы ставить свечку.
а как обычно Барнаул готовится к Пасхе? Что-то не замечал никогда никаких подготовок