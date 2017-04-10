До начала поливного сезона остается всего несколько недель. А это значит, что времени на то, чтобы поставить счетчик на воду и тем самым оградить себя от лишних трат, остается совсем немного.

До 30 апреля 2017 года в Барнаульском водоканале проходит акция "Меняем долги на счетчик".

В ней могут принять участие все жители частного сектора, которые платят за воду по нормативу и имеют долг за услугу "водоснабжение на содержание земельного участка".

Для получения бесплатного счетчика и скидки на установку нужно полностью погасить долг за водоснабжение и водоотведение, получить подтверждающий оплату документ и позвонить в "Росводоканал Барнаул".

В акции примут участие только первые 500 абонентов, погасивших долги.

До конца акции осталось 20 дней.

Подробности по тел. 28-22-00 и на сайте "Росводоканал Барнаул"