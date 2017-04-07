Фото: vestikavkaza.ru
Вооруженные силы Соединенных Штатов атаковали базу правительственных войск в Сирии. Американцы запустили 50 ракет Tomahawk по авиабазе в районе провинции Хомс, пишет РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Ракетный удар, вероятно, является ответом на предполагаемую химическую атаку в провинции Идлиб, добавляют сирийские издания. Американская разведка установила, что с аэродрома в Хомсе могли организовываться атаки с использованием химоружия. Крылатые ракеты США запустили с кораблей в Средиземном море.
В скором времени американский лидер Дональд Трамп обратится к гражданам Штатов в связи с ударом по САР.
Отмечается, что ранее он назвал инцидент с применением отравляющих веществ "ужасным оскорблением человечества" и подчеркнул, что "это переходит все границы, в том числе "красную линию", имея в виду угрозу предыдущей администрации Штатов атаковать правительственные силы Сирии, если они используют химическое оружие против мирного населения.
Агентство напоминает, что во вторник Reuters, ссылаясь на организацию "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека", сообщило о применении химоружия в городе Хан-Шейхун, в результате которого погибли 58 человек. Еще около 300 пострадали. Вина за химатаки косвенно возлагалась на правительственные силы Сирии.
При этом в Москве полагают, что не стоит делать скоропостижных выводов насчет инцидента в провинции Идлиб и "вешать ярлыки". Данная трагедия, уверены в Кремле, могла быть выгодна также террористам и противникам сирийских властей.
Комментарии
нафига Асаду применять химоружие?
Элвис 7 апреля 2017 г. 12:58 нафига Асаду применять химоружие? --- Чтобы компенсировать численное превосходство противника.
Мозги отморозило амерокосов во Вьетнаме!?
Мне более всего в этом всем интересна позиция российских зенитчиков. С-300/400/100500 по традиции скромно отсиделись в кустах. А как дысали, как дысали! "Небо Сирии под надежной защитой!!!"
Химичесий вова
Последствия этого будут катастрофичны для него, - это ежу понятно. Ассад- не идиот.
Надо все комплексы пво С 300 и С 400,передать нашим Сирийским друзьям,а Асаду-координаты расположения спецназа пиндосстана!
Элвис - 13-04 7 апреля 2017 г. 13:13 Последствия этого будут катастрофичны для него, - это ежу понятно. Ассад- не идиот. --- Ну почему же. При прошлом президенте Асаду все прекрасно сходило с рук. Вот, решил проверить реакцию следующего. Проверил, поздравляю.
Боевики уже несколько раз применяют химоружие, а шишки на Асада. А если в Америке применят химоружие, то это будет Трамп.
бессмыслица.
это попахивает началом конца
Ну вот, а Клинтон боялась, что Трамп не сможет развязать Третью Мировую, как она. Да легко
а мы в отместку их мясо на Алтае раздавим.
Ирак, Сербия, Ливия, теперь Сирия - США имеют право бомбить кого хотят. Это надо иметь в виду
Миротрворeц 7 апреля 2017 г. 13:14 Надо все комплексы пво С 300 и С 400,передать нашим Сирийским друзьям,а Асаду-координаты расположения спецназа пиндосстана! --- А что, российским зенитчикам с этими комплексами доверия нет? Арабы лучше справятся? Если что, у них уже дофига комплексов - и Панцири-шманцири, и Буки-муки. Не помогает.
- гость - 7 апреля 2017 г. 13:23 а мы в отместку их мясо на Алтае раздавим
Может лучше сожрем? Им обидней будет
BOSSька Трампнаша?
Тилерсон обвинил Россию в невыполнении договора по химическому разоружению Асада. Которое Путин, кстати, сам и предложил в 2013 году. Это раз, и два, назвав ,цинично, вторжение российских войск в Сирию военными учениями в реальной обстановке, это провал"учений" и надо признать, что российские войска не способны перехватить ни одну ракету, что сотни миллиардов, выделяемых армии, тратятся впустую и разворовываются, и три, лживые путинские обещания бить террористов на дальних подступах
- гость - 7 апреля 2017 г. 13:24 Если что, у них уже дофига комплексов - и Панцири-шманцири, и Буки-муки. Не помогает.
Пусть тренируются. Даже если раз поможет, будет неплохо
- гость - 7 апреля 2017 г. 13:25 Неужели вы хоть одному из этих обещаний верили?
- гость - 7 апреля 2017 г. 13:27 Пусть тренируются. Даже если раз поможет, будет неплохо --- Если они, на свою беду, в кого-нибудь попадут - будет как в 1982.
На Донбассе военные тоже применяли какое то запрещенное оружие, то ли кассетные мины, то ли химию, может с ними надо по аналогии? Раз удар по сирийским военным, раз по украинским? Чтоб не обидно
" Мы небо Родины храним"
Анкара решила поддержать возможную военную операцию США в Сирии Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU — Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в четверг, что готов оказать поддержку возможной военной операции США в Сирии, передают в четверг западные СМИ. «Турецкий президент Эрдоган пообещал поддержать Трампа, если он решит предпринять действия против режима Башара Асада», — пишут издания.
Ранее в четверг телеканал CNN со ссылкой на собственные источники сообщил, что Трамп заявил некоторым членам Конгресса, что рассматривает возможность военного ответа на химатаку в Сирии.
- гость - 7 апреля 2017 г. 13:31 Вот кто Конвенцию по кассетным боеприпасам подписал и ратифицировал, тот пусть удары и наносит. Андорра, Антигуа и Барбуда и прочие. Россия к ним не относится.
А тогда про ядерный щит что говорить?
- гость - 7 апреля 2017 г. 13:31 Если они, на свою беду, в кого-нибудь попадут - будет как в 1982.
Так уже как в 1982, начало положено, впереди только смерть. Они защищают не только себя, но и свои семьи, если победит оппозиция, алавитов скорее всего вырежут. Есть возможность умереть за своих детей как мужики, вдруг очканут пиндоссы после первого удачного выстрела
Турецкий президент Эрдоган пообещал поддержать Трампа, если он решит предпринять действия против режима Башара Асада
Трам в знак благодарности думаю поддержит курдов
- гость - 7 апреля 2017 г. 13:36 А тогда про ядерный щит что говорить? --- Или хорошо, или ничего.
если обращать внимание на предыдущие высказывания не только Трампа, но и других представителей администрации. Министр обороны США прямо говорил о том, что никакие совместные действия с Россией в Сирии невозможны. Трамп мог что-то заявлять, но когда доходит до реальных действий, компетентные лица говорят, что этому не бывать. Это невозможно по вполне объективным причинам. Соединенные Штаты сколотили свою коалицию, в которой больше 60 стран. В нее входят государства, которые не горят желанием сотрудничать с Россией. Поэтому Трампу лучше дистанцироваться и поддерживать все это на операционном уровне. Не в его интересах вносить изменения, которые вызовут негативную реакцию у членов собственной группировки, той же Саудовской Аравии или Катара.
Да и Турция, хотя и выражает желание сотрудничать с Россией, одновременно имеет собственные цели в этой кампании. Вся эта шумиха вокруг химической атаки в Идлибе могла и не обойтись без Турции в том или ином виде. Сейчас они начали оказывать поддержку пострадавшим, проявляют участие к группировке из этой провинции, которая находится как раз вблизи от турецкой границы. Тут очень много противоречий, и Трамп не будет жертвовать чем-то только для того, чтобы помириться с Россией.
Трамп не Обама. Он гораздо решительней и упрямей. Перед бомбежкой официально предупредили наших аэро-галактических военных - "улепётывайте, будем бомбить". Те и улепетнули с авиабазы заблаговременно. А если каждый день так? "русские, через 1 час начнем бомбить, улепётывайте, кто не спрятался, мы не виноваты". Веселая жизнь начнется.
- гость - 7 апреля 2017 г. 13:36 Так уже как в 1982 --- Нет. Пока еще нет.
вдруг очканут пиндоссы после первого удачного выстрела --- Это вряд ли.
Вот тебе и друг Дональд!
Сколько экспертов собралось. И все вежливы. Ни про стерхов ни обАм не вспоминают. Прямо читать приятно.
То есть сотрудничество в области ядерной безопасности кануло в лету? Кто же будет сотрудничать с таким другом. Значит уже скоро?
уже по аэродрому томагавками врезали...и где наше хвалёное пво?
гость - 7 апреля 2017 г. 13:45 Сколько экспертов собралось. И все вежливы. Ни про стерхов ни обАм не вспоминают. Прямо читать приятно.
Я про Обаму разок вспомнил, когда написал, что Трамп его переплюнул в деле укрепления мира. И тот то неплохо укреплял, а этот прям с места в карьер. Его избиратели довольны, все прям как обещал
- гость - 7 апреля 2017 г. 13:48 уже по аэродрому томагавками врезали...и где наше хвалёное пво? --- Там же, где и все остальное.
Я про Обаму разок вспомнил, когда написал, что Трамп его переплюнул в деле укрепления мира. И тот то неплохо укреплял, а этот прям с места в карьер. Его избиратели довольны, все прям как обещал
Прошу прощения не заметил.) Я про то, что общение нормально идет. Школота видимо занята.
- гость - 7 апреля 2017 г. 13:49 Его избиратели довольны, все прям как обещал
Правильно - сразу с бомбежек, чтобы даже мысли не было второй раз за него голосовать
А скорее всего и избиратели Клинтон его все равно не полюбят, а теперь и его избиратели задумаются. Он пошел по тупиковому пути к своему концу
- гость - 7 апреля 2017 г. 13:53 А скорее всего и избиратели Клинтон его все равно не полюбят, а теперь и его избиратели задумаются. Он пошел по тупиковому пути к своему концу --- Вы так пишете, будто Трамп в РФ собрался баллотироваться.
Фактически мы сегодня находимся в ситуации, когда нам (в смысле, человечеству) необходимо заново повторить ту работу, которая была сделана Марксом и его последователями в конце XIX – начале XX века, — в новых условиях. До этого говорить о том, как будет выглядеть система — невозможно.
Михаил Хазин.
Америка запустила 50 томагавков, а вы тут Асада поливаете? если б наши продемонстрировали РЭБ и слили эти томагавки - вот это было круто.
- гость - 7 апреля 2017 г. 14:05 Америка запустила 50 томагавков, а вы тут Асада поливаете? --- А почему нет? Вы любите Асада?
если б наши продемонстрировали РЭБ и слили эти томагавки - вот это было круто. --- Так почему не слили? А, РЭБ были на профилактической замене ламп. Рядом с С-300/400.
Спасибо, АМИКУ!
А что все раскудахтались про наши С-400 в Сирии? Наших предупредили об ударе? Да! Долбили нашу базу? Нет! Почему они должны были вмешиваться?
Ну хоть это сообщение "Спасибо, АМИКУ!" не заблокировали! Спасибо, АМИКУ!
База Шайрат. Удар США http://el-murid.livejournal.com/3198041.html
Еж 7 апреля 2017 г. 14:12 А что все раскудахтались про наши С-400 в Сирии? --- Может быть, поэтому: Российские С-300 закрыли небо Сирии от американских крылатых ракет Интрига внезапного появления в Сирии дополнительных российских зенитно-ракетных комплексов разрешилась. Как официально заявил МИД России, это сделано для предотвращения ударов американских крылатых ракет по сирийским аэродромам.
миллиарды в западных банках ближе и роднее.
Еж 7 апреля 2017 г. 14:12 И еще, про базу: "Авиабаза используется Авиационной группой ВВС ВКС России в Сирии, базирующейся на аэродроме Хмеймим, как аэродром подскока, при проводящейся с начала октября 2015 года военной операции России в Сирии.[1] В марте — апреле 2016 года на аэродроме базировались вертолёты Ми-24П (Ми-35), 4 вертолёта Ка-52 и три МИ-28Н, Ми-8 (Ми-17) из состава Авиационной группы ВВС ВКС России в Сирии[2][3]."
Надеюсь в госдурке сегодня выпьют шампанского за дональда нашего трампа
Аэродром Шайрат в сирийской провинции Хомс оказался почти полностью уничтожен после ракетного удара, нанесённого ВМС США. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на данные сирийской обсерватории.
мы выпустили в свое время около 28 калибров! америкосы сразу 50 тамагавков! думаю наша очередь 150 !!!!!!
- гость - 7 апреля 2017 г. 14:33 думаю наша очередь 150 !!!!!! --- А наберется столько? А то США может одну из своих "Огайо" подогнать - на ней 154 "Томагавка".
"мы выпустили в свое время около 28 калибров! америкосы сразу 50 тамагавков!" ------ Вы пукнули 28 раз, америкосы - 59. Может хорош уже соревноваться в пердеже?