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Новости

США нанесли ракетный удар по сирийской военной базе в Хомсе

, ИА "Амител"
Местные СМИ называют удар ответом на предполагаемую химатаку в провинции Идлиб

Фото: vestikavkaza.ru

Вооруженные силы Соединенных Штатов атаковали базу правительственных войск в Сирии. Американцы запустили 50 ракет Tomahawk по авиабазе в районе провинции Хомс, пишет РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.

Ракетный удар, вероятно, является ответом на предполагаемую химическую атаку в провинции Идлиб, добавляют сирийские издания. Американская разведка установила, что с аэродрома в Хомсе могли организовываться атаки с использованием химоружия. Крылатые ракеты США запустили с кораблей в Средиземном море.

В скором времени американский лидер Дональд Трамп обратится к гражданам Штатов в связи с ударом по САР.

Отмечается, что ранее он назвал инцидент с применением отравляющих веществ "ужасным оскорблением человечества" и подчеркнул, что "это переходит все границы, в том числе "красную линию", имея в виду угрозу предыдущей администрации Штатов атаковать правительственные силы Сирии, если они используют химическое оружие против мирного населения.

Агентство напоминает, что во вторник Reuters, ссылаясь на организацию "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека", сообщило о применении химоружия в городе Хан-Шейхун, в результате которого погибли 58 человек. Еще около 300 пострадали. Вина за химатаки косвенно возлагалась на правительственные силы Сирии.

При этом в Москве полагают, что не стоит делать скоропостижных выводов насчет инцидента в провинции Идлиб и "вешать ярлыки". Данная трагедия, уверены в Кремле, могла быть выгодна также террористам и противникам сирийских властей.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

7.04.2017 12:58
Элвис

нафига Асаду применять химоружие?

0  0
7.04.2017 13:04
- гость -

Элвис 7 апреля 2017 г. 12:58 нафига Асаду применять химоружие? --- Чтобы компенсировать численное превосходство противника.

0  0
7.04.2017 13:05
Миротрворeц

Мозги отморозило амерокосов во Вьетнаме!?

0  0
7.04.2017 13:09
- гость -

Мне более всего в этом всем интересна позиция российских зенитчиков. С-300/400/100500 по традиции скромно отсиделись в кустах. А как дысали, как дысали! "Небо Сирии под надежной защитой!!!"

0  0
7.04.2017 13:12
- гость -

Химичесий вова

0  0
7.04.2017 13:13
Элвис - 13-04

Последствия этого будут катастрофичны для него, - это ежу понятно. Ассад- не идиот.

0  0
7.04.2017 13:14
Миротрворeц

Надо все комплексы пво С 300 и С 400,передать нашим Сирийским друзьям,а Асаду-координаты расположения спецназа пиндосстана!

0  0
7.04.2017 13:15
- гость -

Элвис - 13-04 7 апреля 2017 г. 13:13 Последствия этого будут катастрофичны для него, - это ежу понятно. Ассад- не идиот. --- Ну почему же. При прошлом президенте Асаду все прекрасно сходило с рук. Вот, решил проверить реакцию следующего. Проверил, поздравляю.

0  0
7.04.2017 13:18
- гость -

Боевики уже несколько раз применяют химоружие, а шишки на Асада. А если в Америке применят химоружие, то это будет Трамп.

0  0
7.04.2017 13:21
Элвис - 13/15

бессмыслица.

0  0
7.04.2017 13:21
- гость -

это попахивает началом конца

0  0
7.04.2017 13:23
- гость -

Ну вот, а Клинтон боялась, что Трамп не сможет развязать Третью Мировую, как она. Да легко

0  0
7.04.2017 13:23
- гость -

а мы в отместку их мясо на Алтае раздавим.

0  0
7.04.2017 13:24
- гость -

Ирак, Сербия, Ливия, теперь Сирия - США имеют право бомбить кого хотят. Это надо иметь в виду

0  0
7.04.2017 13:24
- гость -

Миротрворeц 7 апреля 2017 г. 13:14 Надо все комплексы пво С 300 и С 400,передать нашим Сирийским друзьям,а Асаду-координаты расположения спецназа пиндосстана! --- А что, российским зенитчикам с этими комплексами доверия нет? Арабы лучше справятся? Если что, у них уже дофига комплексов - и Панцири-шманцири, и Буки-муки. Не помогает.

0  0
7.04.2017 13:25
- гость -

- гость - 7 апреля 2017 г. 13:23 а мы в отместку их мясо на Алтае раздавим

Может лучше сожрем? Им обидней будет

0  0
7.04.2017 13:25
- гость -

BOSSька Трампнаша?

0  0
7.04.2017 13:25
- гость -

Тилерсон обвинил Россию в невыполнении договора по химическому разоружению Асада. Которое Путин, кстати, сам и предложил в 2013 году. Это раз, и два, назвав ,цинично, вторжение российских войск в Сирию военными учениями в реальной обстановке, это провал"учений" и надо признать, что российские войска не способны перехватить ни одну ракету, что сотни миллиардов, выделяемых армии, тратятся впустую и разворовываются, и три, лживые путинские обещания бить террористов на дальних подступах

0  0
7.04.2017 13:27
- гость -

- гость - 7 апреля 2017 г. 13:24 Если что, у них уже дофига комплексов - и Панцири-шманцири, и Буки-муки. Не помогает.

Пусть тренируются. Даже если раз поможет, будет неплохо

0  0
7.04.2017 13:27
- гость -

- гость - 7 апреля 2017 г. 13:25 Неужели вы хоть одному из этих обещаний верили?

0  0
7.04.2017 13:31
- гость -

- гость - 7 апреля 2017 г. 13:27 Пусть тренируются. Даже если раз поможет, будет неплохо --- Если они, на свою беду, в кого-нибудь попадут - будет как в 1982.

0  0
7.04.2017 13:31
- гость -

На Донбассе военные тоже применяли какое то запрещенное оружие, то ли кассетные мины, то ли химию, может с ними надо по аналогии? Раз удар по сирийским военным, раз по украинским? Чтоб не обидно

0  0
7.04.2017 13:33
- гость -

" Мы небо Родины храним"

0  0
7.04.2017 13:33
- гость -

Анкара решила поддержать возможную военную операцию США в Сирии Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU — Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в четверг, что готов оказать поддержку возможной военной операции США в Сирии, передают в четверг западные СМИ. «Турецкий президент Эрдоган пообещал поддержать Трампа, если он решит предпринять действия против режима Башара Асада», — пишут издания.

Ранее в четверг телеканал CNN со ссылкой на собственные источники сообщил, что Трамп заявил некоторым членам Конгресса, что рассматривает возможность военного ответа на химатаку в Сирии.

0  0
7.04.2017 13:35
- гость -

- гость - 7 апреля 2017 г. 13:31 Вот кто Конвенцию по кассетным боеприпасам подписал и ратифицировал, тот пусть удары и наносит. Андорра, Антигуа и Барбуда и прочие. Россия к ним не относится.

0  0
7.04.2017 13:36
- гость -

А тогда про ядерный щит что говорить?

0  0
7.04.2017 13:36
- гость -

- гость - 7 апреля 2017 г. 13:31 Если они, на свою беду, в кого-нибудь попадут - будет как в 1982.

Так уже как в 1982, начало положено, впереди только смерть. Они защищают не только себя, но и свои семьи, если победит оппозиция, алавитов скорее всего вырежут. Есть возможность умереть за своих детей как мужики, вдруг очканут пиндоссы после первого удачного выстрела

0  0
7.04.2017 13:38
- гость -

Турецкий президент Эрдоган пообещал поддержать Трампа, если он решит предпринять действия против режима Башара Асада

Трам в знак благодарности думаю поддержит курдов

0  0
7.04.2017 13:38
- гость -

- гость - 7 апреля 2017 г. 13:36 А тогда про ядерный щит что говорить? --- Или хорошо, или ничего.

0  0
7.04.2017 13:39
- гость -

если обращать внимание на предыдущие высказывания не только Трампа, но и других представителей администрации. Министр обороны США прямо говорил о том, что никакие совместные действия с Россией в Сирии невозможны. Трамп мог что-то заявлять, но когда доходит до реальных действий, компетентные лица говорят, что этому не бывать. Это невозможно по вполне объективным причинам. Соединенные Штаты сколотили свою коалицию, в которой больше 60 стран. В нее входят государства, которые не горят желанием сотрудничать с Россией. Поэтому Трампу лучше дистанцироваться и поддерживать все это на операционном уровне. Не в его интересах вносить изменения, которые вызовут негативную реакцию у членов собственной группировки, той же Саудовской Аравии или Катара.

0  0
7.04.2017 13:39
- гость -

Да и Турция, хотя и выражает желание сотрудничать с Россией, одновременно имеет собственные цели в этой кампании. Вся эта шумиха вокруг химической атаки в Идлибе могла и не обойтись без Турции в том или ином виде. Сейчас они начали оказывать поддержку пострадавшим, проявляют участие к группировке из этой провинции, которая находится как раз вблизи от турецкой границы. Тут очень много противоречий, и Трамп не будет жертвовать чем-то только для того, чтобы помириться с Россией.

0  0
7.04.2017 13:41
- гость -

Трамп не Обама. Он гораздо решительней и упрямей. Перед бомбежкой официально предупредили наших аэро-галактических военных - "улепётывайте, будем бомбить". Те и улепетнули с авиабазы заблаговременно. А если каждый день так? "русские, через 1 час начнем бомбить, улепётывайте, кто не спрятался, мы не виноваты". Веселая жизнь начнется.

0  0
7.04.2017 13:41
- гость -

- гость - 7 апреля 2017 г. 13:36 Так уже как в 1982 --- Нет. Пока еще нет.

вдруг очканут пиндоссы после первого удачного выстрела --- Это вряд ли.

0  0
7.04.2017 13:42
- гость -

Вот тебе и друг Дональд!

0  0
7.04.2017 13:45
- гость -

Сколько экспертов собралось. И все вежливы. Ни про стерхов ни обАм не вспоминают. Прямо читать приятно.

0  0
7.04.2017 13:46
- гость -

То есть сотрудничество в области ядерной безопасности кануло в лету? Кто же будет сотрудничать с таким другом. Значит уже скоро?

0  0
7.04.2017 13:48
- гость -

уже по аэродрому томагавками врезали...и где наше хвалёное пво?

0  0
7.04.2017 13:49
- гость -

гость - 7 апреля 2017 г. 13:45 Сколько экспертов собралось. И все вежливы. Ни про стерхов ни обАм не вспоминают. Прямо читать приятно.

Я про Обаму разок вспомнил, когда написал, что Трамп его переплюнул в деле укрепления мира. И тот то неплохо укреплял, а этот прям с места в карьер. Его избиратели довольны, все прям как обещал

0  0
7.04.2017 13:49
- гость -

- гость - 7 апреля 2017 г. 13:48 уже по аэродрому томагавками врезали...и где наше хвалёное пво? --- Там же, где и все остальное.

0  0
7.04.2017 13:50
- гость -

Я про Обаму разок вспомнил, когда написал, что Трамп его переплюнул в деле укрепления мира. И тот то неплохо укреплял, а этот прям с места в карьер. Его избиратели довольны, все прям как обещал

Прошу прощения не заметил.) Я про то, что общение нормально идет. Школота видимо занята.

0  0
7.04.2017 13:51
- гость -

- гость - 7 апреля 2017 г. 13:49 Его избиратели довольны, все прям как обещал

Правильно - сразу с бомбежек, чтобы даже мысли не было второй раз за него голосовать

0  0
7.04.2017 13:53
- гость -

А скорее всего и избиратели Клинтон его все равно не полюбят, а теперь и его избиратели задумаются. Он пошел по тупиковому пути к своему концу

0  0
7.04.2017 13:54
- гость -

- гость - 7 апреля 2017 г. 13:53 А скорее всего и избиратели Клинтон его все равно не полюбят, а теперь и его избиратели задумаются. Он пошел по тупиковому пути к своему концу --- Вы так пишете, будто Трамп в РФ собрался баллотироваться.

0  0
7.04.2017 14:04
- гость -

Фактически мы сегодня находимся в ситуации, когда нам (в смысле, человечеству) необходимо заново повторить ту работу, которая была сделана Марксом и его последователями в конце XIX – начале XX века, — в новых условиях. До этого говорить о том, как будет выглядеть система — невозможно.

Михаил Хазин.

0  0
7.04.2017 14:05
- гость -

Америка запустила 50 томагавков, а вы тут Асада поливаете? если б наши продемонстрировали РЭБ и слили эти томагавки - вот это было круто.

0  0
7.04.2017 14:09
- гость -

- гость - 7 апреля 2017 г. 14:05 Америка запустила 50 томагавков, а вы тут Асада поливаете? --- А почему нет? Вы любите Асада?

если б наши продемонстрировали РЭБ и слили эти томагавки - вот это было круто. --- Так почему не слили? А, РЭБ были на профилактической замене ламп. Рядом с С-300/400.

0  0
7.04.2017 14:11
- гость -

Спасибо, АМИКУ!

0  0
7.04.2017 14:12
Еж

А что все раскудахтались про наши С-400 в Сирии? Наших предупредили об ударе? Да! Долбили нашу базу? Нет! Почему они должны были вмешиваться?

0  0
7.04.2017 14:12
- гость -

Ну хоть это сообщение "Спасибо, АМИКУ!" не заблокировали! Спасибо, АМИКУ!

0  0
7.04.2017 14:14
- гость -

База Шайрат. Удар США http://el-murid.livejournal.com/3198041.html

0  0
7.04.2017 14:16
- гость -

Еж 7 апреля 2017 г. 14:12 А что все раскудахтались про наши С-400 в Сирии? --- Может быть, поэтому: Российские С-300 закрыли небо Сирии от американских крылатых ракет Интрига внезапного появления в Сирии дополнительных российских зенитно-ракетных комплексов разрешилась. Как официально заявил МИД России, это сделано для предотвращения ударов американских крылатых ракет по сирийским аэродромам.

0  0
7.04.2017 14:18
- гость -

миллиарды в западных банках ближе и роднее.

0  0
7.04.2017 14:21
- гость -

Еж 7 апреля 2017 г. 14:12 И еще, про базу: "Авиабаза используется Авиационной группой ВВС ВКС России в Сирии, базирующейся на аэродроме Хмеймим, как аэродром подскока, при проводящейся с начала октября 2015 года военной операции России в Сирии.[1] В марте — апреле 2016 года на аэродроме базировались вертолёты Ми-24П (Ми-35), 4 вертолёта Ка-52 и три МИ-28Н, Ми-8 (Ми-17) из состава Авиационной группы ВВС ВКС России в Сирии[2][3]."

0  0
7.04.2017 14:23
Массаж мозга

Надеюсь в госдурке сегодня выпьют шампанского за дональда нашего трампа

0  0
7.04.2017 14:25
- гость -

Аэродром Шайрат в сирийской провинции Хомс оказался почти полностью уничтожен после ракетного удара, нанесённого ВМС США. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на данные сирийской обсерватории.

0  0
7.04.2017 14:33
- гость -

мы выпустили в свое время около 28 калибров! америкосы сразу 50 тамагавков! думаю наша очередь 150 !!!!!!

0  0
7.04.2017 14:37
- гость -

- гость - 7 апреля 2017 г. 14:33 думаю наша очередь 150 !!!!!! --- А наберется столько? А то США может одну из своих "Огайо" подогнать - на ней 154 "Томагавка".

0  0
7.04.2017 14:37
Массаж мозга

"мы выпустили в свое время около 28 калибров! америкосы сразу 50 тамагавков!" ------ Вы пукнули 28 раз, америкосы - 59. Может хорош уже соревноваться в пердеже?

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