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Вооруженные силы Соединенных Штатов атаковали базу правительственных войск в Сирии. Американцы запустили 50 ракет Tomahawk по авиабазе в районе провинции Хомс, пишет РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.

Ракетный удар, вероятно, является ответом на предполагаемую химическую атаку в провинции Идлиб, добавляют сирийские издания. Американская разведка установила, что с аэродрома в Хомсе могли организовываться атаки с использованием химоружия. Крылатые ракеты США запустили с кораблей в Средиземном море.

В скором времени американский лидер Дональд Трамп обратится к гражданам Штатов в связи с ударом по САР.

Отмечается, что ранее он назвал инцидент с применением отравляющих веществ "ужасным оскорблением человечества" и подчеркнул, что "это переходит все границы, в том числе "красную линию", имея в виду угрозу предыдущей администрации Штатов атаковать правительственные силы Сирии, если они используют химическое оружие против мирного населения.

Агентство напоминает, что во вторник Reuters, ссылаясь на организацию "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека", сообщило о применении химоружия в городе Хан-Шейхун, в результате которого погибли 58 человек. Еще около 300 пострадали. Вина за химатаки косвенно возлагалась на правительственные силы Сирии.

При этом в Москве полагают, что не стоит делать скоропостижных выводов насчет инцидента в провинции Идлиб и "вешать ярлыки". Данная трагедия, уверены в Кремле, могла быть выгодна также террористам и противникам сирийских властей.