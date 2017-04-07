Фото: rshn-alt.ru
Партии санкционных продуктов, произведенных в США и Венгрии, уничтожили в Алтайском крае специалисты Россельхознадзора.
Как сообщили в региональном управлении ведомства, запрещенную продукцию ввезли в край из соседнего Казахстана.
"Установлено, что граждане Республики Казахстан перевозили мясо птицы происхождения США (одна упаковка — 15 кг) и грудки уток производства Венгрии (22 упаковки — 264 кг). На коробках имелась маркировка, содержащая информацию о стране происхождения", — указывают в Россельхознадзоре.
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В итоге санкционная продукция была утилизирована путем денатурации хлорной известью и помещения в биотермическую яму.
Комментарии
Вот, наш ответ на удар американцев по авиабазе в Сирии
гость 13:35 американцам от этого ни холодно ни жарко, деньги за это мясо ими давно получены, а что там дальше с ним делать местные дикари будут им все равно - захотят в известке закопают, захотят трактором переедут или хоровод с костром устроят. На что ума хватит
Нужен митинг против ввоза антисанкционных продуктов на территорию края. Чтобы не травить граждан!
Надо запретить америку и венгрию, что не повадно было)
А давайте лучше митинг, в котором обменяем санкционные продукты на людей против которых ввели санкции? Меняем Матвиенко на 200 кг хамона без права возврата?
- гость - 7 апреля 2017 г. 14:34 Вот прям БОЛЬШОЙ РЕСПЕКТ! Идея классная!!!