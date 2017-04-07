Старая версия сайта

Мобильная версия

Реклама на сайте

А вам хватает вашей зарплаты?

Да, более чем!

Жить можно

Моей зарплаты мне хватает только на самое необходимое

Хватает только на продукты, чтобы купить одежду или обувь, приходится несколько месяцев копить.

Зарплаты категорически не хватает, приходится постоянно занимать деньги у знакомых или брать кредиты