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Октябрьский районный суд Петербурга арестовал на два месяца седьмого из восьми подозреваемых в вербовке людей в террористические организации "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (запрещены в РФ) уроженца Узбекистана Шухрата Сатымбаева. Об этом сообщает ТАСС.

Судья постановила заключить его под стражу на два месяца.

Данное заседание было последним на 6 апреля. Решение о мере пресечения в отношении еще одного подозреваемого перенесли на 7 апреля.

Агентство пишет, что ранее суд арестовал уроженцев Киргизии, братьев Азизбека и Атабека Рустамовых, уроженца Узбекистана Журабека Муратова, Уулу Исламбека Ойбека, уроженца Киргизии, гражданина РФ Бахадира Мадрахимова и уроженца Узбекистана Ферузу Инакова.

По данным следствия, фигуранты с ноября 2015 года вербовали в Петербурге преимущественно выходцев из республик Средней Азии для совершения терактов и вовлечения в деятельность запрещенных террористических организаций. Также задержанные пытались привлечь вербуемых к деятельности других незаконных вооруженных формирований, в том числе за границей.

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Всех задержанных обвиняют в склонении, вербовке или вовлечении в террористическую деятельность. Следователи отмечают, что пока у следствия нет данных о связи и знакомстве задержанных с исполнителем теракта в петербургском метро 3 апреля.

Напомним, в этот день на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел взрыв. По последним данным, в результате теракта погибли 14 человек, более 50 получили ранения. Взрывное устройство активировал смертник — уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, уточнили в СК.