Каждые выходные российские телеканалы показывают десятки фильмов, среди которых можно встретить действительно интересные и яркие работы. Традиционно в пятницу мы составляем список самых интересных картин, которые нельзя пропустить. Рассказываем, что смотреть 8 и 9 апреля по телевизору.

"Отмель"

О чем фильм

Молодая спортсменка, любительница серфинга в одиночку отправляется на пляж. В воде на нее нападает гигантская акула, и девушке придется найти способ, чтобы выжить.

Почему стоит смотреть

Довольно крепкий и напряженный триллер для всех поклонников такого рода кино. Блейк Лайвли после брака с Райаном Райнелдсом стала популярной, и в "Отмели" на нее в купальнике приятно смотреть вдвойне. Однако вторым героем этой картины, несомненно, является акула.

Где и когда смотреть

Суббота, 8 апреля, в 17.00 на канале ТНТ

"Операция "Арго"

О чем фильм

4 ноября 1979 года во время революции в Иране исламисты берут штурмом посольство США в Тегеране. В этом хаосе шестерым удается ускользнуть и найти прибежище в доме канадского посла. Понимая, что их обнаружение и, вероятнее всего, убийство — всего лишь вопрос времени, Тони Мендес, специалист ЦРУ по тайному вывозу людей из страны, предлагает рискованный план безопасной эвакуации. План столь невероятен, что такое бывает только в кино.

Почему стоит смотреть

Оскароносная картина Бэна Аффлека, основанная на реальных событиях. В ней нет американской пропаганды, зато есть увлекательная и невероятная история, как кино и Голливуд спасают жизнь обычным американцам.

Где и когда смотреть

Суббота, 8 апреля, в 03.15 на канале "Рен ТВ"

"Джон Картер"

О чем фильм

Ветеран Гражданской войны в США Джон Картер против своей воли оказывается на Марсе, где попадает в плен к воинственным четырехметровым туземцам. Картеру предстоит не только спастись самому, но и спасти принцессу Дею Торис из Гелиума.

Почему стоит смотреть

Один из главных коммерческих провалов в Голливуде последних лет. Однако такое фиаско совершенно несправедливо по отношению к фантастической сказке "Джон Картер", основанной на романе Эдгара Райса Берроуза. Режиссер "Валл-и", "В поисках Немо" Эндрю Стэнтон снял крутой фильм, который, увы, не оценили зрители. Но не российские. Фильм в нашей стране заработал гигантские 33 миллиона долларов.

Где и когда смотреть

Суббота, 8 апреля, в 21.00 на канале СТС

"Воздушная тюрьма"

О чем фильм

"Воздушная тюрьма" — транспортное подразделение полиции США, перевозящее особо опасных преступников. Одним из этих рейсов возвращается домой Кэмерон По, освобожденный из тюрьмы после восьми лет заключения. Внезапно рейс захватывают заключенные.

Почему стоит смотреть

Один из самых дурацких, но и одновременно популярных американских боевиков 90-х годов с Николасом Кейджем и Стивом Бушеми в роли ужасного маньяка-убийцы.

Где и когда смотреть

Суббота, 8 апреля, в 21.00 на канале "Рен ТВ"

"Форсаж"

О чем фильм

История о том, как полицейскому приказали внедриться в команду бандитов, которые занимаются грабежом трейлеров.

Почему стоит смотреть

В преддверии скорой премьеры фильма "Форсаж 8" Первый канал начинает показывать все предыдущие части киносерии. Кажется, прекрасный подарок на выходные для всех поклонников франшизы.

Где и когда смотреть

Воскресенье, 9 апреля, в 23.40 на Первом канале

"Хоббит: Битва пяти воинств"

О чем фильм

Заключительная третья часть трилогии Питера Джексона, основанной на произведении Джона Толкиена "Хоббит".

Почему стоит смотреть

Выдающаяся трилогия Питера Джексона пусть и уступает "Властелину колец" в масштабе и популярности, но в художественном плане выглядит не менее предпочтительной. "Битва пяти воинств", пожалуй, вышел самым слабым фильмом трилогии, но зато самым захватывающим.

"Дуэлянт"

О чем фильм

В центре сюжета профессиональный дуэлянт, который зарабатывает на жизнь, участвуя в поединках за других людей.

Почему стоит смотреть

Главная премьера этой недели. Телеканал НТВ совсем недавно показывал "Ледокол" Николая Хоммерики, который собрал хорошие рейтинги, а теперь очередь дошла до главной российской коммерческой картины прошлого года — "Дуэлянта" Алексея Мизгирева.

Где и когда смотреть

Воскресенье, 9 апреля, в 20.10 на канале НТВ