Фото: vk.com/barneos22, Александра Черданцева/Amic.ru

Маршрутный автобус и грузовик "Почты России" столкнулись в центре Барнаула днем в пятницу, 7 апреля.

О ДТП сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Строителей — Красноармейский, газель-маршрутка и "Почта России" встретились на моих глазах. Похоже, пострадал ребенок, приехала скорая помощь, его забрали", — отмечает автор заметки. Однако на фото видно, что авария произошла на перекрестке Социалистического и Строителей.

В городской ГИБДД порталу Amic.ru подтвердили информацию о ДТП. В данный момент на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства случившегося.



