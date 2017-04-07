Фото: vk.com/barneos22, Александра Черданцева/Amic.ru
Маршрутный автобус и грузовик "Почты России" столкнулись в центре Барнаула днем в пятницу, 7 апреля.
О ДТП сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Строителей — Красноармейский, газель-маршрутка и "Почта России" встретились на моих глазах. Похоже, пострадал ребенок, приехала скорая помощь, его забрали", — отмечает автор заметки. Однако на фото видно, что авария произошла на перекрестке Социалистического и Строителей.
В городской ГИБДД порталу Amic.ru подтвердили информацию о ДТП. В данный момент на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства случившегося.
Комментарии
Автора заметки направить на экзамен по знанию улиц нашего города.
интересно какой козел решил пролететь на красный?
- гость - 7 апреля 2017 г. 13:47 явно не почта России - они не знают что такое "торопиться" и "быстрее" ))
7.04.2017 13:51 - гость -
водилы у них шустрят не по детски. это на точках торомзят не по детски)