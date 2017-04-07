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Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин считает, что текущий момент очень выгоден для покупки иностранной валюты.

Как передает РИА "Новости", об этом министр заявил на пресс-конференции, состоявшейся 6 апреля. "Мы считаем текущий момент для компаний-импортеров и для населения, которое готовится к зарубежным поездкам, очень выгодным периодом для покупки иностранной валюты", - сказал глава МЭР.

Возглавляемое им ведомство представило обновленный макроэкономический прогноз на 2017 год и на период до 2020 года.

В текущем году прогноз по среднему курсу доллара понижен до 64,4 рубля с 67,5 рубля. К концу 2017 года курс доллара прогнозируется на уровне 68 рублей.

Прогноз Минэкономразвития по среднему курсу доллара на 2018 год повышен до 69,8 рубля, а в 2019 году — до 71,2 рубля. Ожидается, что в 2020 году доллар будет стоить 72,7 рубля.