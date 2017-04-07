Фото: очевидцы
Полицейские оцепили парковку рядом с торговым центром "Мегас" в Новосибирске. Также на место приехала "Газель" с саперами, пишет портал "НГС.Новости" со ссылкой на сообщения очевидцев.
Уточняется, что правоохранители приехали к ТЦ из-за двух машин — BMW и Toyota Chaser, у одной из которых разбито стекло.
По данным пресс-службы Сибирского округа войск нацгвардии РФ, паника возле торгового центра связана с "посторонним предметом", который нашел под своей машиной один из водителей. На месте предполагаемого ЧП работает полиция и бойцы Росгвардии.
В пресс-службе отметили, что специалисты изучают этот предмет. Издание уточняет, что саперы разбирают и исследуют автомобиль, при этом рядом с ними стоит специальная "глушилка" радиосигналов. Посетителей "Мегаса" не эвакуируют, лишь перекрыли центральный вход.
Администратор торгового зала в ТЦ по телефону сообщила изданию, что на парковке правоохранители проводят учения, однако корреспондент "НГС.Новости" заявляет, что на учения происходящее не похоже.
Издание добавляет, что на фоне сообщений о взрывах в РФ новосибирцы начали паниковать и вызывать полицию с вневедомственной охраной "при виде любой подозрительной сумки или коробки".
Комментарии
Террористы сделали свое дело - теперь паника во всех городах от любого пакета с мусором, а еще митинги устраиваете
Фактически мы сегодня находимся в ситуации, когда нам (в смысле, человечеству) необходимо заново повторить ту работу, которая была сделана Марксом и его последователями в конце XIX – начале XX века, — в новых условиях. До этого говорить о том, как будет выглядеть система — невозможно.
Михаил Хазин.
- гость - 7 апреля 2017 г. 14:01 Террористы сделали свое дело...
Я Вас умоляю....
- гость - 7 апреля 2017 г. 14:14 а что не так? Особенно на фоне таких строк - "паника возле торгового центра связана с "посторонним предметом", который нашел под своей машиной один из водителей" и "на фоне сообщений о взрывах в РФ новосибирцы начали паниковать и вызывать полицию с вневедомственной охраной при виде любой подозрительной сумки или коробки"
В Н-ске есть ТЦ "МЕГА". Кто такие мегас?
7.04.2017 14:28 - гость -
на первоисточник то зайди и посмотри