Фото: очевидцы

Полицейские оцепили парковку рядом с торговым центром "Мегас" в Новосибирске. Также на место приехала "Газель" с саперами, пишет портал "НГС.Новости" со ссылкой на сообщения очевидцев.

Уточняется, что правоохранители приехали к ТЦ из-за двух машин — BMW и Toyota Chaser, у одной из которых разбито стекло.

По данным пресс-службы Сибирского округа войск нацгвардии РФ, паника возле торгового центра связана с "посторонним предметом", который нашел под своей машиной один из водителей. На месте предполагаемого ЧП работает полиция и бойцы Росгвардии.

В пресс-службе отметили, что специалисты изучают этот предмет. Издание уточняет, что саперы разбирают и исследуют автомобиль, при этом рядом с ними стоит специальная "глушилка" радиосигналов. Посетителей "Мегаса" не эвакуируют, лишь перекрыли центральный вход.

Администратор торгового зала в ТЦ по телефону сообщила изданию, что на парковке правоохранители проводят учения, однако корреспондент "НГС.Новости" заявляет, что на учения происходящее не похоже.

Издание добавляет, что на фоне сообщений о взрывах в РФ новосибирцы начали паниковать и вызывать полицию с вневедомственной охраной "при виде любой подозрительной сумки или коробки".