Фото: youtube.com

В сети опубликовано видео запуска крылатых ракет "Томагавк" с американского авианосца в Средиземном море. Ролик размещен на YouTube-канале ВМС США, пишет "Российская газета".

Напомним, ранее Штаты выпустили свыше 50 ракет по авиабазе правительственных войск в сирийской провинции Хомс. Целью атаки стали взлетные полосы, стоянки самолетов и заправочные комплексы. Глава США Дональд Трамп назвал это нападение ответом на якобы совершенную сирийскими военными в Идлибе химатаку.

Издание отмечает, что в Пентагоне уже заявили о причинении серьезного урона сирийской базе. На аэродроме повреждена или полностью уничтожена авиационная техника, инфраструктура и оборудование.

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По словам представителя ВС США Джеффа Дэвиса, российские военные были предупреждены о нанесении удара по сирийской базе.