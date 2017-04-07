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Жители Алтайского края смогут увидеть, как барнаульцы пишут "Тотальный диктант". Прямое включение организует телеканал "Катунь 24" на одной из главных площадок в городе – в корпусе АлтГУ на улице Димитрова, 66.

Посмотреть, как барнаульцы проверяют свою грамотность, можно будет 8 апреля в 14.45 на канале "Катунь 24", а также на сайте www.katun24.ru.

Как отмечают организаторы, текст диктанта прочитает старейший диктор алтайского телевидения Сергей Марков. Подробности расскажет в прямом эфире ведущая Анастасия Романова. Зрители услышат историю "Тотального диктанта", также журналист пообщается с кураторами проекта, филологами и участниками акции.

"Тотальный диктант" – ежегодная образовательная акция, призванная привлечь внимание к вопросам грамотности и развить культуру грамотного письма. Любой желающий может написать диктант на своем родном языке.

В 2017 году автором текста для диктанта стал писатель Леонид Юзефович, получивший известность благодаря роману "Зимняя дорога". Юзефович является лауреатом премий "Большая книга" и "Национальный бестселлер".

В Барнауле начнут писать диктант 8 апреля в 15 часов по местному времени на восьми площадках. Большая открытая площадка будет в Алтайском государственном техническом университете им. Ползунова (пр. Ленина, 46), попасть на нее все желающие смогут без регистрации.