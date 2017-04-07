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Мэрия Барнаула рассказала, когда в городе начнется влажная уборка улиц

, ИА "Амител"
Вакуумно-подметальные машины выйдут на транспортные магистрали города с наступлением тепла

Фото: news2world.net

Власти Барнаула рассказали, когда в городе стартует влажная уборка улиц. О деталях этого процесса высказался зампред комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Иван Гармат.

По словам чиновника, уборкой транспортных магистралей в краевой столице занимается различная техника. В частности, ее осуществляют с помощью тракторов МТЗ-82 с использованием щеток.

"Работы проводятся с целью удаления грунтовых отложений на пешеходной части улиц. В летний период процесс сопровождается орошением – щетка смачивается водой из бака, установленного на тракторе, что помогает существенно снизить объем поднимаемой пыли", - цитирует Ивана Гармата пресс-центр мэрии.

Однако в настоящее время в городе установились минусовые температуры. К тому же основная масса спецтехники, убирающей улицы, работает по ночам.

"Чтобы технологические соединения, шланги, патрубки не вышли из строя от замерзшей воды, работы выполняются сухими щетками. При наступлении среднесуточных положительных температур будут также работать вакуумно-подметальные машины с применением воды. И пыль будет осаживаться непосредственно в баках фильтрации", — добавил представитель горадминистрации.

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

7.04.2017 15:55
- гость -

Мы не дурачки и не маленькие-тогда начнется, когда начнется дождь ))

0  0
7.04.2017 15:57
- гость -

От ваших "орошений" и щеток, павловский тракт летом, да и уже сейчас не видно из-за облака пыли! лучше бы вообще не убирали, чем гонять пыль с места на место!

0  0
7.04.2017 15:59
- гость -

Почистили бы разок у этого "представителя горадминистрации" во дворе, он бы понял, что такое пыль и что такое облако пыли в 50 метрах от места, где ее чистят.

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