Фото: 8422city.ru
Велосипедиста насмерть сбил автомобиль Audi 6 недалеко от Барнаула днем в пятницу, 7 апреля, сообщает краевая ГИБДД.
Трагический инцидент случился около 12:20 на 212-м километре автодороги Р-256 в Первомайском районе.
Согласно предварительным данным, водитель 1989 года рождения, двигаясь на своей машине со стороны Барнаула в направлении Новосибирска, допустил наезд на велосипедиста, пересекавшего проезжую часть в неустановленном месте.
Пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия. По факту аварии проводится проверка.
Комментарии
лисапедисты - хуже хрустов, чувства самосохранения вообще нет
Если пёхом переводил велик, это одно, если верхом сидел, то сам виноват.
А сколько годиков велосипедисту, на премию Дарвина не тянет?
Ауди жалко.
А с чего вы так легко согласились стем, что велосипедист "пересекал дорогу"?
Вы обычное быдло не имеющее мозгов
лЮДИ...