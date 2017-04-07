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Велосипедиста насмерть сбил автомобиль Audi 6 недалеко от Барнаула днем в пятницу, 7 апреля, сообщает краевая ГИБДД.

Трагический инцидент случился около 12:20 на 212-м километре автодороги Р-256 в Первомайском районе.

Согласно предварительным данным, водитель 1989 года рождения, двигаясь на своей машине со стороны Барнаула в направлении Новосибирска, допустил наезд на велосипедиста, пересекавшего проезжую часть в неустановленном месте.

Пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия. По факту аварии проводится проверка.