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Новосибирский мэр Анатолий Локоть назначил начальником городского метрополитена экс-главу погрануправления ФСБ по региону Аркадия Чмыхайло, возглавлявшего с 2015 года службу безопасности подземки. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-центр мэрии.

Уточняется, что Локоть уволил прежнего начальника метро Андрея Ксензова 21 марта, заявив, что данное решение было принято из-за "несоблюдения финансовой дисциплины". Градоначальник отметил, что надбавки к зарплате, которые Ксензов начислял сам себе, достигали 100 тысяч рублей. Бывший начальник метро пытается обжаловать данное решение в суде.

"Начальником МУП города Новосибирска "Новосибирский метрополитен" назначен Аркадий Чмыхайло", — сказано в сообщении пресс-центра. Соответствующее распоряжение подписал Локоть.

Агентство отмечает, что Чмыхайло родился в 1960 году в Алма-Ате Казахской ССР. С 1977 года по 2015 год он служил в ВС РФ. Его воинское звание – генерал-майор. Последние годы он возглавлял погрануправление ФСБ России по Новосибирской области.

С 2015 года Чмыхайло занимал пост начальника службы безопасности, замначальника Новосибирского метрополитена.