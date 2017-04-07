Фото: Александра Черданцева/Amic.ru
Подробности столкновения маршрутки и грузовика "Почты России", произошедшего 7 апреля в центре Барнаула, сообщили в городской ГИБДД — в результате ДТП пострадали три человека.
Напомним, авария случилась в районе пересечения проспекта Социалистического и проспекта Строителей. Согласно предварительным данным, водитель маршрутки №27 проехал регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем "ГАЗ 350701".
"В результате дорожно-транспортного происшествия три пассажира автобуса — женщина 1981 года рождения, мальчик 2012 года рождения, молодая девушка 1994 года рождения — получили телесные повреждения, оказана медицинская помощь", — уточняют в Госавтоинспекции.
По факту аварии проводится проверка.
Комментарии
молодая девушка 1994 года рождения
Либо не девушка, либо просто молодая женщина.