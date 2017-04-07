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Программа о бюджетном ремонте совмещенного санузла вышла на "Катуни 24". В ходе съемок очередной телевизионной программы о ремонте редактор журнала "Алтайская стройка" Константин Ганов продемонстрировал, каким может быть совмещенный санузел с бюджетной отделкой, как сэкономить полторы тысячи рублей на экране под ванну и насколько важна тиксотропность при окрашивании стен, пишет "Алтайский строительный портал".

Героиней программы стала студентка Кристина Бусс, которая живет в старой кирпичной хрущевке. Она попросила помочь с достойным и бюджетным ремонтом санузла. Своими силами при помощи программы "Стройка" и представителей Алтайского архитектурно-строительного колледжа она сняла со стен старый набел с краской и плиткой, загрунтовала поверхность под будущее панно над ванной и приняла участие в нанесении самого рисунка посредством моющихся водостойких красок.

Любопытно, что в конце выпуска "Стройка" хозяйка квартиры принимает душ в обновленной ванной. Полную версию очередного выпуска можете посмотреть у нас.