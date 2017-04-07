Никакого конфликта в КПРФ в Алтайском крае нет, но все непослушные будут наказаны. Вот так прокомментировал вопрос об очередном скандале в партии представитель Центрального комитета КПРФ Юрий Афонин.

Официально депутат Госдумы, член Президиума, секретарь ЦК КПРФ Юрий Афонин прибыл в регион для участия в отчетной конференции краевого комитета КПРФ, которая состоится в субботу, 8 апреля. Накануне, 7 апреля, он встретился с местными журналистами.

Позволим себе предположить, что конфликт в партии — немаловажный повод для его приезда.

Напомним, о чем речь: по информации нашего источника, депутат АКЗС (прошел по краевому списку КПРФ) Владимир Попов передал в Москву некое письмо (или несколько писем) с жалобами группы коммунистов (среди них были главы первичных отделений партии) на работу первого секретаря КПРФ в Алтайском крае, молодой и волевой Марии Прусаковой.

На момент публикации материала на сайте Amic.ru в крайкоме КПРФ отказались от комментариев. Владимир Попов и вовсе сказал, что ему уже все равно.

Юрий Афонин о конфликте однозначно не высказался

"Официально депутат Попов ничего (имеется в виду претензий — прим. ред.) не высказывал", — так ответил на вопрос корреспондента ИА "Амител" Юрий Афонин.

Кстати, сегодня, по нашей информации, Афонин будет иметь разговор с Поповым.

Но пока никаких вопросов с возбуждением персональных дел не было, подчеркнул Афонин.

Однако при этом, комментируя данный вопрос нам и другим СМИ, он дал понять: КПРФ не пустит внутренние конфликты на самотек.

"Задача всех депутатов, особенно тех, кто прошел по списку (а это и Попов, и Прусакова — прим.ред.), – через мандат реализовывать программные установки партии (…). В условиях нынешней внешнеполитической и социально-экономической ситуации говорить об исключении (из партии — прим. ред.) неправильно. Если кто-то не хочет решать эти задачи, а пытается подставить интересы миллионов граждан, которые поддерживают партию, партия даст жесткую оценку. Если ты пришел не отстаивать интересы граждан, а использовать депутатский мандат в своих интересах, нам с такими людьми не по пути, несмотря на какие-то их прошлые заслуги. Если личные амбиции, мы их легко укротим", — сказал Афонин.

При этом он неоднократно подчеркнул, что работу Прусаковой оценивает положительно.

"В целом никаких системных проблем в алтайской КПРФ нет, никакой критичной ситуации нет. Год работы Марии Николаевны — это год созидательной работы", — сказал депутат.

Такие его комментарии явно свидетельствуют о том, что центральное руководство партии на стороне Марии Прусаковой.

Во времена конфликтов, которые случаются в последние годы в местной КПРФ, нередко на разборки (в хорошем смысле этого слова) приезжает кто-то из ЦК.

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Так, в мае 2016 года после затяжного внутреннего конфликта поста лишился Сергей Юрченко. На пост при поддержке федерального руководства выбрали Марию Прусакову. Тогда из Москвы тоже приезжали.