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Новосибирские следователи возбудили уголовное дело в отношении двух стражей порядка, которых подозревают в том, что они заставили купить местного жителя наркотики для улучшения служебных показателей. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

Уточняется, что дело по статьям "Превышение полномочий" и "Фальсификация результатов служебной деятельности" возбуждено в отношении сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков регионального главка МВД. Фигурантам уже предъявили обвинение.

Следствие установило, что в феврале текущего года 28-летний и 26-летний полицейские получили служебную информацию о том, что 20-летний горожанин систематически покупает "синтетику".

Для того, чтобы улучшить свои показатели, стражи порядка с помощью угроз привлечь новосибирца к уголовной ответственности вынудили его направить сбытчику наркотиков сообщение о своем желании их купить. После этого, контролируя действия молодого человека, полицейские задержали его в тот момент, когда он извлекал наркотики из "закладки".

В СК добавили, что незаконные действия полицейские легализовали, подделав все документы о проведении оперативных мероприятий. Данные бумаги они предоставили следователю полиции, который возбудил в отношении новосибирца уголовное дело об особо тяжком преступлении.

В пресс-службе регионального управления МВД добавили, что незаконные действия сотрудников выявило подразделение собственной безопасности ГУМВД. По данному факту проводится служебная проверка. Если вина полицейских будет установлена, их уволят из органов внутренних дел, после чего они "понесут наказание в соответствии с действующим законодательством". Подчеркивается, что руководители виновных будут привлечены к дисциплинарной ответственности.