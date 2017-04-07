8 апреля более чем в 800 городах России и мира в очередной раз напишут "Тотальный диктант". В преддверии этого события компания МТС подготовила подборку полезных приложений для проверки знаний русского языка.

"Тесты по русскому языку"

Приложение отличает приятный неброский интерфейс, возможность работы над ошибками, подсчета набранных баллов и сравнения их с результатами других пользователей приложения. Отличный бонус – при работе над ошибками всегда можно посмотреть правило, почему слово пишется так, а не иначе.

Тест представлен в виде игры, где каждый последующий уровень чуть сложнее предыдущего. Рекомендуется как школьникам и студентам, так и людям, которые постоянно работают с текстами или просто хотят освежить в памяти правила русского языка.

"Русский язык. Упражнения"

Полезное предложение, если для пользователя важнее не проверить навыки, а улучшить их. Программа отлично подойдет для подготовки к экзаменам.

В отличие от предыдущего, дает возможность вспомнить правило перед тем, как ответить на вопрос. Единственная проблема данного продукта – несколько скучный дизайн, но его достоинства с лихвой окупают этот недостаток.

"Русский язык — грамотей"

Еще одно неплохое приложение для углубленного изучения русского языка. Оно позволяет повторить все основные правила грамматики как по отдельному курсу (например, "имя существительное"), так и по нескольким направлениям в режиме "тренировка". Каждый вопрос теста сопровождается подсказкой, в которой указано нужное правило.

Особенность приложения – недоступность работы с ним без мобильного интернета. Но в наше время это обстоятельство вряд ли можно назвать проблемой.

"Грамотей! Викторина орфографии"

Это приложение-тест интересно тем, что позволяет устроить грамматическую битву с товарищем и выяснить, кто из вас знает русский язык лучше.

Круг правил русского языка в программе шире, чем в большинстве других программ. Так, помимо традиционных заданий на пропущенную букву и ударение, здесь добавлены вопросы на определение рода и значения слова. Оценки выставляются по пятибалльной шкале, есть возможность выполнить работу над ошибками.

Возможностей в бесплатной версии вполне хватает, чтобы подтянуть грамматику или проверить свои знания.



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Татьяна Зубко

Пресс-служба "МТС Сибирь"

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