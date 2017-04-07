Финал конкурса "Мисс Россия" пройдет 15 апреля в 12.00 по московскому времени. За звание самой красивой девушки страны поборются 50 моделей. Сейчас на сайте конкурса объявлено интернет-голосование. Обладательница титула "Мисс Россия" представит страну на международных конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная". По случаю очередного финала мы предлагаем фотографии лучших участниц конкурса 2017 года, собранные со страничек в социальных сетях.
Дорогие друзья!🌷😊 Для меня большая честь участвовать в топ 50 самых красивых девушек России!😍👸🏻👭Впереди у нас самые волнительные дни, финал всё ближе и ближе👑 Я постараюсь достойно представить свою Республику!💓💪🏻💎Спасибо всем, кто поддерживает и переживает за меня! Всех люблю!🙏🏻☺️💐😘✊🏻 И надеюсь , что вы до 15 апреля также активно будете голосовать за меня эври дееей😜😜😆😌😘#missrussia2017#миссроссия2017#imperialparkhotel#yakutia#yakutianbeauty
A post shared by Anzhelika Nazarova (@nazarovaangell888) on
Вот и заканчивается очередной денёчек на Мисс Россия 2017😌 Сегодня был очень продуктивный день✨Я всем желаю доброй ночи и сладких снов😴 #missrussia2017 #missrussia #миссроссия2017 #миссроссия
A post shared by Elizaveta Tokareva (@elizavetatokareva) on
Дорогие мои друзья! Огромное вам спасибо за большое количество приятных слов и пожеланий! Мне важна ваша поддержка и я очень её ценю! На конкурсе @miss_russia_org насыщенный график, не успеваю отвечать на сообщения, не теряйте меня пожалуйста! 😊 Сегодня прошёл мастер-класс по макияжу от @maccosmetics на котором я была в качестве модели) большое спасибо Екатерине — @katerinaponomareva за этот потрясающий макияж! #maccosmeticsrussia #missrussia #missrussia2017 #миссРоссия #миссРоссия2017
A post shared by Alexandrova Kseniya (@kseniyaalexandrova) on
Наконец-то есть время рассказать, что у нас тут происходит! . Уже подходит к концу наш третий день пребывания на конкурсе! Сказать, что эти дни были МЕГА насыщенными- ничего не сказать! . Вчера мы получили свои порядковые номера. На протяжении всего конкурса я буду под номером 48🤗. Мне кажется, хорошая цифра, счастливая. ❤🙏🏻 . Сегодня был день Красоты. К нам приехали Феи @mone_moscow 💆🏼Подстригли, покрасили, дали ценные советы по уходу.☝🏻Сделали нас ещё красивее. Спасибо @miss_russia_org за возможность работать с профессионалами своего дела❣️ ______________________________ #missrussia #missrussia2017 #миссроссия #salonmone #моне #mone_vsesalony #салонмоне
A post shared by Elizaveta✨ (@elizaveta_anikhovskaya) on
Благодарю вас за чудесные поздравления, за минуты радости, что вы подарили мне вчера, за ваше внимание, за вашу поддержку😻мои сладкие, всех обнимаю крепко-крепко😈 вы у меня самые лучшие💗💖 Ребят, не забывайте, что на официальной сайте Мисс Россия идёт голосование, я очень на вас надеюсь😁 голосовать можно каждый день👸🏻 #миссроссия2017#happybirthdaytome#missrussia#missrussia2017#миссроссия#beautifulgirls#siberia#russia#moscow#follow#nsk54#novosibirsk#imperialparkotel
A post shared by Molodtsova Lidia (@molodtsova__lidia) on
Мы с Захаром красавцы, остальное не важно☺️🐻#missrussia #missrussia2017 #миссроссия
A post shared by ✨L.D.✨ (@lina_dobrorodnova) on
Сегодня впервые за всю историю конкурса " Мисс Россия" проводилась игра " Что? Где? Когда? "🦉Вопросы были в основном на логику, много чего нового узнали🙇🏻♀️ @miss_russia_org 🌟❤️#missrussia#missrussia2017#миссроссия#миссроссия2017
A post shared by Anastasia Yakusheva (@anastasiayakushevaa) on
Всем хорошего вечера!😁💋 Сегодня мы получили такие красивые банковские карты от банка "Русский Стандарт"😍👏🏻 Это потрясающая карта "Мисс Россия"👸🏼 Теперь каждый владелец сможет получить cash-back 10% на оплату услуг и покупки категории "beauty"👠💄💅🏻 А вы только посмотрите на дизайн! В общем, мы в восторге😝👏🏻 @bank_rs #brsmissrussia #брсмиссроссия #брс #банкрусскийстандарт #миссроссия #миссроссия2017 #missrussia #missrussia2017 @miss_russia_org
A post shared by @margarita_vh on
Прекрасная атмосфера царила сегодня у нас в #imperialparkhotel, мне очень нравится, что на таких мероприятиях есть возможность побольше узнать друг о друге, ведь нас здесь так много🙀👸🏼 И каждая девушка обладает индивидуальностью😌 Даже не представляю, что будет завтра на конкурсе талантов 🔥💃🏼🎤🗣 Спасибо организаторам конкурса @miss_russia_org за такую насыщенную программу для нас❣️ #миссроссия #миссроссия2017 #missrussia2017
A post shared by Ekaterina Gorkovenko (@ekaterina__gorkovenko) on
Пишешь и тут же удаляешь.. А все из за того, что эмоции переполняют!! Было такое?😌 @miss_russia_org #миссроссия2017 #missrussia #missrussia2017
A post shared by Роя Байрамова (@royjones1) on
Наши дни на конкурсе очень насыщенные, наполненные огромным количеством интересных, а самое главное развивающих и познавательных мероприятий!😌 Вчера приезжал корреспондент из газеты "Комсомольская Правда" и совсем скоро в ней вы увидите 50 финалисток, за каждую из которых можно будет отдать свой голос!)) Желаю всем хорошего и продуктивного дня, а Владивостоку вечера))) 💐👌🏽 Ну, а мы, с девочками на обед🍴 #missrussia2017#missrussia#imperialparkotel#отельимпериал#миссроссия2017#миссроссия @miss_russia_org
A post shared by Лия Селиванова (@selivaaanova) on
Доброе утро, страна ! 🌟 Сегодня по плану две тренировки и бассейн 💪🏻 А пока бежим на завтрак! На конкурсе я поняла очень важную вещь: как важно питаться вовремя и правильно.. Я чувствую как очистился мой организм за эти дни, как преобразилась кожа.. Я обязательно буду стараться соблюдать эти правила, когда вернусь в Казань ! У кого есть вопросы о питании на конкурсе, с большим удовольствием отвечу 😘 Всем хорошего дня ❤️ И не забывайте про голосование🙈 Активная ссылка в профиле 🙏🏻 #missworld #missuniverse #missrussia2017 #missrussia #миссроссия #станьмиссроссия #миссроссия2017
A post shared by harisovakamilya (@harisovakamilya) on
Ну что, ребят, теперь свою поддержку вы можете выразить, отдав голос😱 Заранее спасибо❤️ Голосование на сайте woman.ru (активная ссылка в профиле) . http://m.woman.ru/missrussia/missrussia-contest/contest/photo/395575476/member/395575943/#s:6 #missrussia #missrussia2017 #миссроссия #миссроссия2017 #missnovocheboksarsk #volgamodelsnovocheboksarsk #mone_vsesalony #maccosmetics
A post shared by Кристина Андреева (@miss.kristina.andreeva) on
Доброе тринадцатое утро на @miss_russia_org ) Прошло 12 дней нашего пребывания в прекрасном @imperial.park.hotel и до финала конкурса тоже осталось ровно 12 дней ✨👑 #миссроссия #missrussia #missrussia2017 #миссроссия2017 #imperialparkotel #отельимпериал
A post shared by Анастасия Аммосова (@anastasiya_ammosova) on
День начинается не с кофе, а с улыбки 😉 Сегодня по плану тренировки, мастер-класс от Банка "Русский стандарт" и интеллектуальная игра "Что? Где Когда?" 🤓 @miss_russia_org #миссроссия #missrussia #missrussia2017 #миссроссия2017 #moscow #russia #beaty #beautyqueen #beautycontest
A post shared by Olga Portnova (@olgaportnova) on
🌸🌸🌸 #миссроссия #missrussia2017 #missrussia #misskuzbass #прокофьеванадежда
A post shared by Prokofieva Nadezhda (@prokofievanadi) on
Комментарии
selivaaanova чёткая!
persi47 и olgaportnova как попали в красавицы?!
такие высокомерные взгляды у всех, нормальные только miss_russia_org и prokofievanadi
С картой Русский стандарт своего спонсора засветила?
Первая и последняя симпапушки, одна неприятная (royjones1) остальные так себе. (чисто субъективно).
Первая, последняя и miss_russia_org хорошенькие. Остальные красивые, но все одинаковые. Одинаковые брови, губы и носы. И вот вот это duck face. Такое впечатление, что и мозгов там, как у утки.
Да они все одинаковые! Как вы их различаете?
Зря ссылками пОстите, у некоторых соцсети на работе закрыты, не можем насладиться красотой. ЗапОстите, пожалуйста, конкретно фотки