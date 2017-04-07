Фото: mtdata.ru
Президент РФ Владимир Путин считает атаку США на военные объекты в Сирии агрессией против суверенного государства. Соответствующее заявление сделал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
"Президент Путин считает американские удары по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права, причем под надуманным предлогом", — приводит агентство слова официального представителя Кремля.
Песков добавил, что полное игнорирование Вашингтоном фактов применения химоружия в Сирии террористами усугубляет ситуацию. Также он подчеркнул, что шаг США наносит серьезный урон российско-американским отношениям, которые "и без того находятся в плачевном состоянии".
Также пресс-секретарь главы государства добавил, что, по мнению Путина, данный шаг Вашингтона "не приближает нас к конечной цели в борьбе с международным терроризмом".
Напомним, в ночь на пятницу США атаковали крылатыми ракетами военный аэродром в Сирии, откуда якобы была проведена химическая атака. С кораблей ВМС Штатов запустили более 50 ракет. Отмечается, что в результате удара погибли пять человек, ранения получили семеро.
Комментарии
50 томагавков ради 5 человек, армия сшп превзошла саму себя
Не было цели поубивать людей. Была цель лишить асадовцев аэродрома, техники и складов. Цель достигнута.
цель была прокукарекать на весь мир о своей крутизне, пыль в глаза пустили
трамп испортился. несите взад абаму
7.04.2017 16:38 - гость - цель была прокукарекать на весь мир о своей крутизне, пыль в глаза пустили
Тогда что делали "Калибры"?
предположу, что вован в ответку тоже что-нибудь отбомбит. а то пацаны могут подумать, что очканул
.04.2017 16:43 - гость - 7.04.2017 16:38 - гость - цель была прокукарекать на весь мир о своей крутизне, пыль в глаза пустили
Тогда что делали "Калибры"? ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Ничего не делали С-300 и С-400, потому что был меморандум с америкосами о предотвращении инцидентов. Теперь этот меморандум Россией приостановлен.
Нет друзья! Это вызов России и лично Путину. Ситуация ухудшается. Готовимся к третьей Мировой Войне. Думаю она неизбежна. Сейчас НАТО отработает в Прибалтике с руско-говорящими военные учения. Затем войдет с согласия Украины на ее территорию, ну а дальше по сценарию Адольфа Гитлера.
7.04.2017 16:50 Гонец из Пензы предположу, что вован в ответку тоже что-нибудь отбомбит. а то пацаны могут подумать, что очканул. _______________________________________________________________ Например, тяжелое вооружение укров на линии разграничения в Донбассе, которое долбит русских ДНР и ЛНР. И которое укры не хотят отводить.
Надеюсь наши подлодки уже в средиземном море, потому что надводные корабли еще не скоро вернутся. Это может быть реальным тестированием наших систем РЭБ. Амеры запугивают с нескольких направлений, нашли кого пугать.... Вообще их наглостью можно восхититься, если бы не было так подло, ведь там какие то договоренности.
А Трампа уже подрезали и вложили в русло обычной американской политики. Простоват он для политикана.
6 попаданий из 59 запущеных пакет...пусть продолжают)))))
"Например, тяжелое вооружение укров на линии разграничения в Донбассе, которое долбит русских ДНР и ЛНР. И которое укры не хотят отводить." ========= ага симметричный ответ дональт асаду НА! поддых. а вован в ответ с развороту - петьке в ухо.
Ничего не делали С-300 и С-400, потому что был меморандум --- Не, ни так. С-300 и С- 400 были поставлены в САР с целью производить иллюзию величия Путина в глазах электората. Когда дело дошло до их реального применения - применять побоялись, по сколько в случае применения все Алинкины сбережения могли бы быть заморожены и она осталась бы без штанов. Утрирую, но примерно в таком контексте события и развивались.
Или вообще это макеты резиновые - пыль в глаза электорату, по этому их применить попросту невозможно.
А где идиот жирик, который пил за Трампа шампусик и апплодировал ему стоя. А дурочка Симоньян, уже сняла пиндосский флаг со своего авто?
"Президент Путин считает американские удары по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права, причем под надуманным предлогом"
Верх цинизма, говорить о нарушении международного права, когда сами его не единожды нарушали, причем , нанося удары некогда братским народам, соседям. Аннексия Крыма, развязанная бойня в Украине. Уж лучше бы помолчали.
Это позор для России.
ну вот, Вове показали где его место, место прямо говоря не завидное
если депутаты гдрф аплодировали назначению Трампа стоя,значит это хитрый план, и они его придерживаются. они же не дураки?
Гости и прочие либера...Есть уже снимки...с беспилотника....найдите 59 попаданий...кастрюльку только не забудьте одеть)))) а потом рассуждайте
браво Америка
17-30, конечно, не дураки))) Как дураки могут быть $ миллионерами ?) По теме: да ничего не будет, уйдёт кровавый полковник из Сирии, по собачьи поджав хвост. Нет никаких экономических предпосылок лаять на слона)
"нарушает нормы международного прав" Пятьдесят оттенков при дуркова того.
Писков выучил это сложнейшее для усвоения в Кремле словосочетание. Вот, если бы еще кто-то объяснил реже усой секре т утке про не переводимое на пацанский жаргон слово "Конституция".
Ничего позорного, это очередное подтверждение того, что договориться не удастся, что нужно рассчитывать только на себя, нужно мобилизоваться на единую цель - укрепление экономики страны, но без устранения подводных неблагоприятных течений внутри страны сделать это будет проблематично.
Трамп себя показал. Долбанул. Наши побежали жаловаться. А Трампу пофиг.
Позитифф