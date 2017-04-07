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Синоптики назвали новую дату начала ледохода в Барнауле

, ИА "Амител"
Лед по Оби в районе краевой столицы, согласно прогнозам, пойдет 14 апреля

Фото: Amic.ru/Вячеслав Мельников

Начало ледохода на Оби в районе Барнаула синоптики прогнозируют на 14 апреля, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, изначально ожидалось, что ледоход в районе краевой столицы начнется 9 апреля. Однако затем на территории региона заметно похолодало, и процесс вскрытия рек замедлился.

"Начало ледохода на реке Бия у Бийска ожидают 11 апреля (с погрешностью плюс-минус трое суток). На Оби этот процесс прогнозируют 14 апреля у села Усть-Чарышская Пристань и Барнаула, а 16 апреля — у Камня-на-Оби (с погрешностью плюс-минус четверо суток). С 11 по 14 апреля (с погрешностью плюс-минус четверо суток) прогнозируют вскрытие нижнего течения Чарыша и Чумыша на всем протяжении", — отмечается в прогнозе.

Читайте также: Похолодание замедлило вскрытие рек в Алтайском крае

Между тем напомним, уровень воды в крупнейших реках Алтайского края уже начал повышаться. Также в регионе уже неоднократно фиксировались факты подтопления транспортных магистралей из-за подъема уровня воды в реках.

Читайте также: Уровень воды начал повышаться в крупнейших реках Алтайского края

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

7.04.2017 16:51
Гонец из Пензы

нострадамусы блин

0  0
7.04.2017 17:21
- гость -

а у нас лёд пошёл

0  0
7.04.2017 17:51
- гость -

Никто ничего не знает наперёд.

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