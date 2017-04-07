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Начало ледохода на Оби в районе Барнаула синоптики прогнозируют на 14 апреля, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, изначально ожидалось, что ледоход в районе краевой столицы начнется 9 апреля. Однако затем на территории региона заметно похолодало, и процесс вскрытия рек замедлился.

"Начало ледохода на реке Бия у Бийска ожидают 11 апреля (с погрешностью плюс-минус трое суток). На Оби этот процесс прогнозируют 14 апреля у села Усть-Чарышская Пристань и Барнаула, а 16 апреля — у Камня-на-Оби (с погрешностью плюс-минус четверо суток). С 11 по 14 апреля (с погрешностью плюс-минус четверо суток) прогнозируют вскрытие нижнего течения Чарыша и Чумыша на всем протяжении", — отмечается в прогнозе.

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Между тем напомним, уровень воды в крупнейших реках Алтайского края уже начал повышаться. Также в регионе уже неоднократно фиксировались факты подтопления транспортных магистралей из-за подъема уровня воды в реках.

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