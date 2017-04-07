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Мама пострадавшей в теракте в Санкт-Петербурге 15-летней девочки Надежда Зяблицкая от всей семьи адресовала слова благодарности властям Алтайского края и всем людям, которые поддержали их в трудную минуту.

"Мы оказались в такой ситуации, когда не знали, что нам делать. Казалось, земля уходит из-под ног. Сил не было что-то предпринимать, решать, действовать. И если бы не помощь со стороны краевых властей, то, возможно, мы не смогли бы самостоятельно справиться с ситуацией. Руководитель региона Александр Богданович (Карлин — прим.ред.) связался по телефону с моей мамой, Верой Александровной. Она сообщила ему, что вместе с внучкой находится в одной из больниц Санкт-Петербурга. Губернатор пожелал ей скорейшего выздоровления и пообещал оказать любую помощь. Мы поняли: мы не одни", – приводит слова Надежды пресс-служба краевой администрации.

Женщина отметила, что краевые структуры оказали материальную помощь. В первые же дни после случившегося с семьей работал психолог.

"Он помог нам справиться со страхом, который, казалось, останется на всю жизнь. Кроме этого, по поручению губернатора Алтайского края нам помогли решить вопросы с перелетом в Санкт-Петербург, где я сейчас и нахожусь рядом с моими родными. Маме и дочери до сих пор оказывают психологическую помощь, они под постоянным наблюдением высококвалифицированных специалистов-врачей", – говорит Надежда Зяблицкая.

3 апреля в результате взрыва в метро на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" в Санкт-Петербурге погибли 14 человек и еще около 50 пассажиров получили ранения различной степени тяжести. По версии следствия, 22-летний смертник Акбаржон Джалилов привел в действие самодельное взрывное устройство мощностью 300–500 граммов в тротиловом эквиваленте. Во время теракта пострадали две жительницы Барнаула – 58-летняя Вера Зяблицкая и ее 15-летняя внучка Александра, которая приехала в Северную столицу, чтобы поступить в колледж на дизайнера.



