Фото: vk.com/barneos22
Автомобиль барнаульца пострадал от яиц и помидоров, которыми неизвестные забросали кузов транспортного средства.
Крик души по поводу этого инцидента размещен в паблике Barnaul 22. "Вот такие свиньи живут на улице Попова, 37. Обкидали машину яйцами и помидорами, которая никому не мешала. И это не первый случай, были еще пострадавшие. Как так можно!" – говорится в сообщении.
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Напомним, что в Барнауле уже фиксировались происшествия подобного рода. Так, бомбардировку автомобилей устраивали посредством солений, варенья, кабачковой икры и просто пакетов с мусором.
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Комментарии
Просто так не закидают)))
7.04.2017 17:27 +100500
да там богатые люди проживают. дорого яичко на пасху.