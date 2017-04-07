Фото: vk.com/barneos22

Автомобиль барнаульца пострадал от яиц и помидоров, которыми неизвестные забросали кузов транспортного средства.

Крик души по поводу этого инцидента размещен в паблике Barnaul 22. "Вот такие свиньи живут на улице Попова, 37. Обкидали машину яйцами и помидорами, которая никому не мешала. И это не первый случай, были еще пострадавшие. Как так можно!" – говорится в сообщении.

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Напомним, что в Барнауле уже фиксировались происшествия подобного рода. Так, бомбардировку автомобилей устраивали посредством солений, варенья, кабачковой икры и просто пакетов с мусором.

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